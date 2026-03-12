Valjent: "El partido ante el Espanyol es muy importante y tenemos que conseguir que la gente esté orgullosa de nosotros"

Martin Valjent es consciente que los próximo dos partidos ante Espanyol y Elche son claves para conseguir el objetivo de la permanencia. El central y uno de los capitanes del vestuario tiene claro que tienen que salir muy concentrados para que los aficionados conecten con el equipo. "En Pamplona conseguimos jugar setento u ochenta minutos muy buenos y ahora estamos centrados en el partido del casa. Estamos pendiente del trabajo diario y sabemos que tenemos un partido muy importante ante un rival que está mejor clasificado que nosotros. Tenemos que transmitir a nuestra gente desde el primer momento la intención que tenemos y hacer lo posible para que estén orgullosos de nosotros".

Virgili

Valjent lamenta la sanción de dos partidos impuesta por el comité de competición a Jan Vigili. El central anima a su compañero y apela a la fuerza del grupo para sumar los seis puntos en los próximos partidos ante Elche y Espanyol. "No conozco los detalles del reglamento pero me sabe muy mal perder un jugador tan importante para nosotros en los siguientes partidos pero es lo que hay, al final somos 25 y tenemos que dar la mejor versión"

Comida

La plantilla del Real Mallorca ha celebrado una comida junto al cuerpo técnico para unir fuerzas de cara al partido del próximo domingo. Martín Demichelis llevó a cabo ayer una doble sesión de trabajo para mejorar el aspecto físico, técnico y mental pensando en la recta final del campeonato.