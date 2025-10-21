Miguel Soler, extécnico del Porreres: "Estoy jodido porque la medida es dictatorial y llegar a segunda RFEF no me lo ha regalado el cura del pueblo"

Miguel Soler deja el Porreres muy decepcionado con el presidente del club,. Guillem Ballester. La decisión ha sido tomada en la séptima jornada con el equipo situado en puestos de descenso con 5 puntos junto a la Sociedad Deportiva Ibiza y Valencia Mestalla que será el próximo rival. Soler tiene la sensación que el máximo responsable de la entidad estaba esperando el momento para dar paso a Jaume Mut que se ha convertido en el nuevo entrenador del equipo. "Estoy jodido porque llegar a segunda federación no me lo ha regalado el cura del pueblo. Esto me lo he ganado con el trabajo de los jugadores que no es nada fácil, que te saquen a los siete partidos no tiene explicación, ya pueden contar las cosas que quieran pero los que sabemos de fútbol es una medida dictatorial como tantos dictadores que ha habido en el mundo del fútbol. Las sensaciones del equipo son buenas con un calendario malo con cuatro partidos fuera y dos ante Barça y Girona que están arriba. No hemos matado a nadie, tenemos cinco puntos. Te tienen que respaldar cuando tienen que respaldar y cuando estaban en muchos apuros para descender tragándome mi orgullo les ayudé. Ahora no he tenido el respaldo desde el verano que el presidente y el director deportivo empezaron a meterse en un sitio donde no se habían metido. Esta decisión no la toman ayer. En el fútbol los que somos gente humildes tienes que tener un mínimo de comprensión y esta gente no la ha tenido. No podemos ir con paños calientes. La plantilla llorando, escribiéndome y con aficionados que vinieron a despedirme, para mi eso es lo más grande."

Jaume Mut

Miguel Soler tiene claro que el presidente del club llevaba tiempo con la intención de incorporar a Jaume Mut. "Llevaba tres o cuatro semanas por ahí. Cuando me lo dijeron no me lo podía creer. La gente de fútbol te llama y te dice. Gané un partido y tuve un enfrentamiento con el presidente porque había dado libre el viernes. Es incomprensible. Ahora te quedan pocas ganas de entrenar. Tengo mis problemas personales. El tiempo lo cura todo y veremos lo que sale".