Dani Rodríguez a punto de dejar del Mallorca

Dani Rodríguez está viviendo sus últimas horas con el Real Mallorca. El centrocampista gallego podría abandonar el club hoy mismo para iniciar un nuevo reto profesional después de comprobar que Jagoba Arrasate no tiene la intención de darle la oportunidad de volver a jugar. El futbolista de 37 años fue sancionado durante 10 días de empleo y sueldo el pasado mes de septiembre por sus comentarios en las redes sociales señalando al técnico tras el partido disputado en el Santiago Bernabéu. Dani asumió el error y después de la sanción ha entrenado con la máxima profesionalidad para recuperar la confianza del entrenador. Sin embargo, Arrasate no le ha dado la oportunidad de volver a formar parte de una convocatoria.

Tienes varios equipos interesados

Dani Rodríguez tiene muchas propuestas para seguir su camino profesional cuando rescinda su contrato con el Real Mallorca. El centrocampista de Betanzos dejará el club muy decepcionado con los responsables de la entidad y con el propio entrenador por no tener en cuenta su compromiso desde que llegó al club hace siete años. Durante su etapa ha sido un futbolista que ha dado ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. El Real Mallorca está atravesando un momento muy complicado tras ser eliminado de la copa del Rey en La Coruña y estar a dos puntos del descenso.

Titular con todos los entrenadores

Dani Rodríguez ha sido un jugador clave en el Real Mallorca con cada uno de los entrenadores que han pasado por el Real Mallorca en 2018. Vicente Moreno, Luis García Plaza, Javier Aguirre y Jagoba Arrasate la pasada temporada, no dudaron a la hora de contar con el centrocampista gallego que siempre se ha caracterizado por su trabajo, asistencias y goles con los diferentes entrenador. El club decidió retirarle la capitanía el pasado mes de septiembre aunque ha seguido contando con el respeto de la plantilla.