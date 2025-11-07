Bryan Oliván podría volver al Mallorca. El futbolista de 31 años está sin equipo y desde hace un mes y medio está entrenando con el Constancia de Inca a las órdenes de Guillem Llaneras. El técnico mallorquín es consciente que el nivel de Oliván es para jugar en categoría profesional y no se ha planteado su fichaje aprovechando que está en la isla realizando un Máster.

El fichaje de Bryan Oliván por el Mallorca es una opción teniendo en cuenta la lesión de Lato y el bajo estado de forma de Mojika. El futbolista reúne todas las condiciones después formar parte del club para regresar a Son Moix si Jagoba Arrasate da el visto bueno.

El jugador catalán dejó un gran recuerdo en la isla por su rendimiento y compromiso durante las dos temporada que estuvo en el club antes de fichar por el Espanyol. En el clonjunto blaquiazul estuvo tres temporada pero los responsables de la entidad en la parcela deportiva decidieron no renovar su contrato el pasado verano.

Rafel Obrador convocado por la sub' 21

Rafel Obrador es una de las novedades en la lista de la selección española sub' 21 y coincidirá con el jugar del Real Mallorca, Jan Virgili. El lateral izquierdo mallorquín debutó en primera división con el Real Mallorca con 16 años ante el Real Madrid y cuando finalizó la temporada fichó por el conjunto blanco para jugar en el juvenil y Real Madrid- Castilla.