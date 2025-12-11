Oliver: "Paciencia tenemos los seguidores del Mallorca con Alfonso que nunca ha llegado a la afición"

Sebastià Oliver vuelve a reivindicar una figura institucional que represente a la afición del Real Mallorca. El presidente del Moviment Mallorquinsta lamenta que Alfonso Díaz sea la persona elegida por la propiedad para representar al club. "Paciencia tenemos los seguidores del Mallorca con Alfonso que nunca ha llegado a la afición. Hago un llamamiento a todos los seguidores para dar un empujón en este último partido del año. Hay que hacer una reflexión"

Babacoa a siete Euros

El Moviment Mallorquinista ha organizado una barbacoa por siete euros para la previa del partido ante el Elche. Oliver anima a los seguidores para que se pasen a disfrutar de los productos mallorquines. "Hacemos una barbacoa a partir de las doce del mediodía a un precio de siete euros con ensaimada"

Último partido del año en Son Moix

El Real Mallorca despedirá el año ante el Elche este sábado en Son Moix y volverá a jugar en casa el 4 de enero ante el Girona. Los isleños jugará el próximo martes en Riazor la tercera ronda de la copa del Rey ante el Deportivo de la Coruña antes de viajar a Valencia para disputar el último partido del año en Mestalla.