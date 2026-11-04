Vicent Marí: "Ibiza compite en Londres para buscar más valor, no más cantidad de turistas"

El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha pasado por el micrófono de Onda Cero Ibiza y Formentera desde la World Travel Market de Londres, para proponer y defender "un modelo turístico basado en estancias más largas, mayor gasto por visitante y una temporada más amplia" y para presentar "nuevas iniciativas para potenciar el turismo familiar, el patrimonio y la inteligencia artificial en la promoción de la isla".

De ellas, destaca la presentación de Ibiza Revelada, "una iniciativa destinada a mostrar las diferentes caras de la isla a través de su patrimonio defensivo, sus paisajes rurales, su oferta cultural y su legado arqueológico" o el uso de la inteligencia artificial para mejorar la promoción turística, "apostando por que la información que reciben los potenciales visitantes proceda directamente de Ibiza y refleje su identidad".

Vicent Marí, durante la entrevista con Juan Carlos Enrique en Londres | Redacción

En este sentido, Marí ha querido dejar claro que Ibiza "quiere consolidar su posición como destino turístico internacional sin seguir aumentando el número de visitantes" dentro de unas primeras previsiones para 2027 que apuntan a una temporada similar a la de este año "en la que la prioridad es atraer visitantes con estancias más largas y mayor capacidad de gasto ya que ahora se compite en buscar más valor y no en más cantidad de turistas".

Por otro lado, el presidente insular ha destacado que la desestacionalización ya es una realidad en Ibiza, "con una temporada que alcanza al menos los 180 días gracias a la ampliación de las conexiones aéreas, la apertura anticipada de establecimientos y la celebración de pruebas deportivas" y en este sentido ha asegurado que este crecimiento fuera de julio y agosto "permite ofrecer contratos laborales más largos y mayor estabilidad a las empresas".

Al mismo tiempo, Marí ha puesto en valor la fidelidad del mercado británico, "principal emisor internacional de la isla", recordando que el 61 % de sus visitantes repite destino y que su valoración de Ibiza alcanza los nueve puntos sobre diez, junto al turismo familiar, "que ya representa el 25 % de los visitantes de Ibiza" con estancias, según los datos de un estudio presentado en Londres, "de seis o siete días, o incluso superiores, y un gasto aproximado de 2.000 euros por persona" y que esto está repercutiendo en el programa Family Moments que ya cuenta con 177 empresas adheridas y que próximamente se incorporarán otras 32.