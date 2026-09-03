Vicent Marí: "Hay que tomar medidas contundentes con los menores no acomañados porque a este ritmo acabaremos peor que Formentera"

Vicent Marí, presidente del Consell d’Eivissa ha concedido una amplia entrevista al programa Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero desde su despacho de la sede de la máxima institución insular de la Avenida de España de la ciudad de Ibiza y en ella ha abordado temas como la inmigración ilegal, los problemas de vivienda, el intrusismo, el transporte público, la regulación de entrada de vehículos o el papel de los jóvenes en el modelo que se busca para la isla.

Con respecto a la llegada de menores migrantes no acompañados, Marí ha sido muy claro y contundente al asegurar que la institución está "sobreviviendo" ante el incremento estos jóvenes que llegan a la isla, confirmando que actualmente, el Consell tutela a 130 menores en una cifra que considera "totalmente inasumible" por la falta de personal y de espacios.

Vicent Marí durante la entrevista con Manu Gon | Redacción

Por ello, ha insistido en que "hay que tomar medidas contundentes y drásticas porque aunque a día de hoy la situación de Formentera es mucho más dramática que la de Ibiza, a este ritmo acabaremos peor que ellos". Precisamente, Marí ha reclamado una actuación "inmediata" del Gobierno de Pedro Sánnchez ante una ruta migratoria desde Argelia que, asegura, "se ha consolidado" y ha pedido "que desde Madrid no se pase pase de nosotros, poniéndose de espaldas a una realidad que nos está superando ya que tenemos a los profesionales del servicio de menores al límite".

Al mismo tiempo, durante la entrevista, el presidente insular también ha abordado el crecimiento de la población y el modelo turístico de Ibiza y en este sentido ha defendido que los problemas actuales de saturación "no están provocados por el turismo", recordando que se han reducido plazas y que la estrategia pasa por "la calidad y no por la cantidad" y que a su juicio "uno de los grandes retos de la isla es el crecimiento demográfico derivado de las oportunidades laborales y su impacto sobre la vivienda, los servicios públicos y las infraestructuras".

Incluso, Vicente Marí ha repasado además otros asuntos que marcarán los próximos meses en Ibiza, entre ellos la regulación de la entrada de vehículos, el futuro de la movilidad, las carreteras, la ampliación del aeropuerto, la falta de vivienda y las dificultades para atraer profesionales y que según ha reconocido "obligan a afrontar qué modelo de isla se quiere para los próximos años y a cómo podemos garantizar que los jóvenes puedan desarrollar su futuro en Ibiza sin verse obligados a marcharse".