Lola Penín: “La única manera de que no se marche la gente de Ibiza es ofrecer viviendas de precio limitado o de alquiler social”.

La concejala de Vivienda y Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, Lola Penín, ha pasado por Onda Cero después de la entrega este lunes 31 de septiembre de las llaves de siete viviendas municipales de alquiler asequible en sa Penya, que permitirán alojar a 17 personas con rentas de entre 203 y 460 euros mensuales.

En este sentido, Penín ha explicado que “no son simplemente siete casas, siete llaves sino que son 17 personas con sus respectivas historias” y es que la concejala ha destacado que entre los beneficiarios hay familias que se planteaban abandonar Ibiza, jóvenes que llegaban a pagar 1.200 euros por una habitación y una familia monoparental que había sufrido un desalojo.

Al mismo tiempo, también ha confirmado que las viviendas “proceden de la transformación y rehabilitación de patrimonio municipal y fueron adjudicadas mediante sorteo público entre quienes cumplían los requisitos establecidos” y que el objetivo del consistorio “no es obtener rentabilidad económica, sino facilitar que los residentes puedan desarrollar su proyecto de vida en Ibiza y, al mismo tiempo, revitalizar los barrios históricos”.

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, con los agraciados con las 7 viviendas | Redacción

Por otro lado, Penín ha explicado que el Ayuntamiento pretende ahora continuar ampliando la oferta asegurando que “se va a poner todos los recursos que tengamos para rehabilitar, para construir, para convertir locales en vivienda y para proyectar vivienda nueva” y por ello ha citado otras actuaciones como las 20 nuevas viviendas previstas en la avenida Isidor Macabich, otras 40 en la urbanización de Can Cantó, otras 60 en isidor Macabich, además de otros proyectos en los barrios históricos y la colaboración con el IBAVI para nuevas promociones y la cesión de terrenos municipales que deberían empezar a ver la luz a finales del 2027 aunque sin marcar plazos concretos.

Al mismo tiempo, la concejala de Bienestar Social también ha destacado las actuaciones destinadas a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad confirmando que el municipio “dispone de 30 plazas habitacionales y otras 15 plazas en cada uno de los albergues, mientras trabaja junto al IBAVI en nuevos proyectos de vivienda con el objetivo de evitar que jóvenes, familias y residentes tengan que marcharse de Ibiza por no encontrar dónde vivir”.