“Los Valencianos” recupera la tradición turronera artesanal en Ibiza con producto nacional y sello mediterráneo.

El turrón vuelve a ocupar un lugar protagonista en la Navidad ibicenca de la mano de Dani “Los Valencianos”, artesano heladero y turronero que ha recuperado una tradición familiar centenaria vinculada a la provincia de Alicante y al origen histórico de este dulce emblemático.

En una entrevista concedida a Más de Uno Ibiza y Formentera, Dani ha explicado que su vínculo con el turrón se remonta a sus antepasados, ya que su bisabuelo fue maestro turronero en Alicante, lo que le ha llevado a retomar esta actividad con una visión artesanal, actualizada y respetuosa con la tradición.

Tras el éxito obtenido el año pasado en Vara de Rey, donde el producto se agotó antes de Navidad, este invierno el proyecto ha dado un paso más con nuevos puntos de venta en Vara de Rey y el paseo de s’Alamera de Santa Eulalia, además de envíos a toda España y elaboración de lotes para empresas.

Dani ha destacado que el proyecto se basa en un obrador artesano propio, donde se elaboran los turrones respetando recetas antiguas, pero con procesos modernos, eficientes y sostenibles, cuidando al máximo la selección de materias primas. “Me enamoré del trabajo turronero, de la dedicación, del esfuerzo y de la calidad del producto, igual que me pasó con el helado”, ha afirmado.

Actualmente elabora entre 10 y 13 variedades de turrón, entre las que destacan los clásicos —Jijona, Alicante y yema tostada— junto a propuestas innovadoras como pistacho nacional tostado con sal de Ibiza, avellana de Reus o cacahuete alicantino con miel de romero y sal, que este año han tenido una excelente acogida, hasta el punto de agotarse algunas variedades.

Uno de los pilares del proyecto es el uso de producto nacional de máxima calidad, especialmente almendra marcona mediterránea, cuya selección comienza ya a finales de agosto, coincidiendo con la recogida. La fabricación se inicia en septiembre y puede prolongarse varios meses, ya que una sola cocción de turrón de Jijona puede tardar hasta cinco días.

Además, Dani ha subrayado su compromiso con el producto local de Ibiza, incorporando ingredientes como sal de Ibiza, aceite de oliva virgen extra ibicenco o miel de la isla, y ha avanzado que ya se trabaja en futuras elaboraciones con almendra ibicenca y posibles nuevos sabores ligados a las hierbas ibicencas.

El turronero permanecerá hasta el 6 de enero en Vara de Rey y hasta el 5 de enero en Santa Eulalia, y ha agradecido el apoyo institucional y el ambiente generado en el centro de Ibiza durante estas fiestas. “No he visto Ibiza tan animada nunca en Navidad”, ha señalado.

Finalmente, Dani ha querido agradecer la confianza de clientes y oyentes, recordando que el turrón es un producto profundamente ligado a la Navidad, a la historia y a la identidad mediterránea, y deseando unas felices fiestas a toda la audiencia.