Nieves Nieto Mena: "Nuestra caseta de Emoció en Acció de Cáritas ayudará a hacer más humana la Navidad"

Cáritas Diocesana de Ibiza ha instalado hasta el próximo 18 de diciembre una caseta navideña en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza en el céntrico Paseo Vara de Rey y según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, Nieves Nieto Mena, trabajadora social del Centro de Día de Cáritas, tiene como objetivo "dar visibilidad al trabajo que se lleva a cabo en su taller Emoció en Acció donde se fomenta la creatividad y el desarrollo de habilidades sociales de las personas sin hogar".

Concretamente, según Nieto, la intención "es poner a la venta buena parte de los productos artesanales, la bisutería o los centros de mesa que han creado los propios usuarios" y con ello "generar un espacio de encuentro humano donde los usuarios del taller se relacionen con la ciudadanía ya que también representarán una canción el último día que han elaborado en el taller de musicoterapia".

Los usuarios de Emoció en Acción han trabajado con mucha ilusión para elaborar todo lo que estará a la venta | Redacción

Al mismo tiempo, también habrá actividades interactivas como la creación de pulseras y postales navideñas, pintacaras para niños y actuaciones musicales que harán "más humana la Navidad, acercando a la comunidad a realidades a menudo invisibilizadas y fortaleciendo la participación de todos ya que además, el 75% de lo recaudado se reinvertirá en el propio taller, mientras que el 25% restante se destinará a Cáritas".

La caseta de Cáritas estará abierta hasta el 18 de diciembre en el Paseo Vara de Rey de Ibiza, "ofreciendo una oportunidad para disfrutar de la creatividad, la solidaridad y el espíritu navideño en un entorno familiar y cercano".