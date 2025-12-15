Cristian Castaño: "Salvamento Marítimo está al límite ante la falta de medios y recursos humanos para cubrir el aumento de pateras"

La llegada de embarcaciones precarias a las Islas Baleares ha aumentado en un 25% en 2025, lo que ha generado una mayor carga de trabajo para unos equipos de Salvamento Marítimo, que según ha denunciado en Onda Cero, Cristian Castaño, responsable de Marina Mercante de Comisiones Obreras, "viven sobrepasados ante la sobrecarga laboral y la falta de medios tanto humanos como materiales".

Concretamente, Castaño ha destacado que los rescatadores "deben estar disponibles 24 horas al día para atender emergencias en cualquier momento y bajo condiciones extremas" y aunque ha confirmado que es un trabajo altamente vocacional también ha incidido en que "la falta de recursos materiales y humanos está afectando la efectividad del servicio y la seguridad de los rescatadores".

Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo | Redacción

No en vano, según sus palabras, "la sobrecarga de trabajo, que incluye rescates de embarcaciones precarias, accidentes de otros barcos y evacuaciones, está superando las horas legales de trabajo, lo que está llevando a un agotamiento físico y psíquico de las tripulaciones".

Por ello, desde el sindicato Comisiones Obreras se ha denunciado la falta de soluciones a estas problemáticas, a pesar de las continuas reclamaciones aunque también son optimistas, según Castaño, "sobre que se puedan lograr mejoras en el menor tiempo posible a la situación que viven quienes prestan un servicio esencial con eficacia y seguridad".