Virgilio Vago: "La Navidad en Ibiza también es un espacio de encuentro entre diferentes tradiciones y culturas"

La comunidad filipina de la isla de Ibiza es muy amplia y uno de sus principales referentes es el cura de la Parroquia de la Sagrada Familia de Ses Païsses y Can Bonet, en el municipio de Sant Antoni, Virgilio Vago.

Por ello, en Más de Uno Ibiza y Formentera, hemos conversado con él para conocer como viven estas fechas de Navidad con celebraciones muy particulares como, por ejemplo, el tradicional Simbang Gabi, que se celebrará hasta el próximo 23 de diciembre "a imagen de la costumbre filipina que durante nueve noches sirve de preparación ante el nacimiento de Jesús con fe, música y encuentros comunitarios".

En este sentido, el propio Vago ha destacado que esta celebración "permite a la comunidad filipinaque no puede volver a su país durante las fiestas, compartir su cultura y fortalecer lazos con los vecinos ibicencos además de sentirse más cerca de su propio hogar".

Los niños del colegio Can Bonet visitaron el belén creado por un vecino de Ses Païsses en la Parroquia de la Sagrada Familia | Redacción

No en vano, todos los actos también incluirán "misas en tagalo y español, cantos, reflexión espiritual y actividades en familia", culminando con un encuentro para todos los vecinos y residentes el 23 de diciembre a partir de las seis de la tarde "donde se fusionan gastronomía filipina e ibicenca, con platos tradicionales como arroz caldoso, fideuá y dulces navideños".

Algo que, según el párroco de la Sagrada Familia, "es básico para fomentar la integración cultural y el espíritu de comunidad" y por ello ha animado a todos los oyentes "a participar en estas festividades que muestran cómo la Navidad en Ibiza también es un espacio de encuentro entre diferentes tradiciones y culturas".