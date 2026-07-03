Hablar durante horas, impartir clases, atender pacientes, vender, cantar o participar continuamente en reuniones forma parte de la rutina laboral de millones de personas pero sin embargo, pocas veces se piensa en la voz como una herramienta de trabajo sometida a una elevada carga física diaria. Tanto que los especialistas estiman que entre el 5% y el 10% de la población sufrirá algún trastorno de la voz a lo largo de su vida, una cifra que aumenta considerablemente en profesionales que utilizan la voz de forma intensiva como docentes, sanitarios, comerciales, teleoperadores, actores o cantantes.

Incluso, los nódulos de cuerdas vocales relacionados con el uso profesional de la voz están reconocidos en España como enfermedad profesional desde el año 2007 en un reconocimiento que evidencia el impacto sanitario y laboral de estas patologías por más que, como asegura, la doctora Noemí Conill, otorrinolaringóloga de la Clínica Vila Parc, "la mayoría de las personas no es consciente de la importancia de la voz hasta que empieza a fallar, apareciendo el problema muchas veces no de forma repentina, sino como consecuencia de una sobrecarga mantenida, una técnica vocal ineficiente o patologías que pasan desapercibidas durante meses".

En este sentido, los datos clínicos muestran además que la incidencia de problemas vocales es especialmente elevada en determinados colectivos profesionales y es que, por ejemplo, uno de los estudios epidemiológicos más amplios realizados en España sobre personal docente detectó trastornos de la voz en el 57% de los profesores evaluados, incluyendo lesiones funcionales, laringitis crónicas y patologías orgánicas como nódulos o pólipos vocales.

Tratamiento multidisiciplinar en el Grupo Policlínica para cuidar y superar problemas con nuestra voz | Redacción

Por ello, la especialista ha recordado que la disfonía no es un diagnóstico en sí mismo, "sino un síntoma que puede tener múltiples causas ya que la producción de la voz depende de la coordinación entre el sistema respiratorio, la vibración de los pliegues vocales y la correcta resonancia del sonido y cuando uno de estos mecanismos se altera, aparecen problemas vocales que pueden ir desde una ronquera ocasional hasta lesiones estructurales complejas".

Patologías frecuentes

Así, entre las patologías más frecuentes destacan las disfonías funcionales provocadas por sobreesfuerzo vocal, especialmente habituales en docentes y profesionales que trabajan en ambientes ruidosos, aunque también son comunes lesiones benignas como nódulos, pólipos o edema de Reinke, relacionadas con microtraumatismos repetidos sobre las cuerdas vocales.

Otro de los factores que con frecuencia pasa desapercibido es el reflujo laringofaríngeo, considerado uno de los responsables silenciosos de muchas disfonías persistentes, y es que según Noemí Conill, "muchas veces el paciente piensa que solo tiene cansancio vocal, cuando realmente existe una inflamación mantenida o una alteración funcional que requiere tratamiento especializado".

Abordaje multidisciplinar

Por todo ello, desde la Unidad de Voz de la Clínica Vila Parc se insiste en la importancia de realizar una valoración integral de la voz "con una exploración otorrinolaringológica mediante laringoscopia y estroboscopia laríngea que permite analizar el comportamiento funcional de las cuerdas vocales" o mediante una evaluación logopédica "que estudia aspectos como el patrón respiratorio, la tensión muscular o la eficiencia vocal".

Tratamiento multidisiciplinar en el Grupo Policlínica para cuidar y superar problemas con nuestra voz | Redacción

De hecho, según Laia Serra, logopeda y especialista en rehabilitación logofoniátrica, "el abordaje aislado suele quedarse corto" y por ello la coordinación entre otorrinolaringólogo y logopeda "es fundamental tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y la recuperación funcional ya que muchas veces la cirugía corrige la lesión, pero si no existe una reeducación vocal posterior, el problema puede reaparecer".

Precisamente, el trabajo conjunto entre otorrinolaringología y logopedia se ha consolidado como una de las estrategias más eficaces para el manejo de los trastornos de la voz y en este sentido, el tratamiento puede incluir control médico de procesos inflamatorios, rehabilitación logopédica y, cuando es necesario, cirugía de lesiones estructurales, siempre teniendo en cuenta que "aunque el diagnóstico es primordial, la rehabilitación logofoniátrica será la que devolverá el confort vocal, aunque en ocasiones además de realizar dicha rehabilitación, se deberá realizar fonocirugía, para ello es muy importante realizar terapia sandwich en rehabilitación logofoniátrica, antes y después de la fonocirugía".

Al mismo tiempo, y aunque la reeducación vocal "busca optimizar la técnica fonatoria, reducir el sobreesfuerzo y mejorar la eficiencia vocal, es decir, lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo", según los expertos es básico "la la prevención, todavía poco implantada incluso entre quienes más utilizan la voz profesionalmente" y que se basa, por ejemplo, en mantener una adecuada hidratación, evitar el carraspeo continuo, controlar irritantes como el tabaco, realizar descansos programados y utilizar sistemas de amplificación en entornos de alta demanda vocal.