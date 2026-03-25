Toni Roig: “El fútbol base no solo forma deportistas sino que también forma personas”

La Sociedad Deportiva Formentera se ha convertido en protagonista de la primera parte del Formentera al día de este 25 de marzo después de que haya vuelto a apostar por el crecimiento personal dentro del deporte con la recuperación de “El Córner”, un ciclo formativo que arranca esta semana y que, según ha explicado en Onda Cero el presidente del club rojinegro, Toni Ruiz, "busca reforzar valores fundamentales en el fútbol base ya que en él no solo se forman deportistas sino que también se forman personas".

Por ello, Roig ha dejado claro que el proyecto, impulsado con el apoyo de Aqualia y el asesoramiento de Salud Factory, "está dirigido no solo a jugadores, sino también a familias, entrenadores y entorno del club" y que nació "con la intención de ir más allá de la competición., creando un un espacio para reflexionar sobre aspectos que rodean al deporte y no solo lo que pasa con el balón".

Y en este sentido, el presidente de la SD Formentera ha insistido en que el objetivo "es crear un entorno educativo compartido entre club y familias, donde se trabajen valores como el respeto, la convivencia o la responsabilidad desde edades tempranas" y por ello la primera sesión que tendrá lugar este jueves 26 de marzo a las 19.00 horas en la cafetería de Sa Deportiva estará centrada en los límites, normas y responsabilidad en el fútbol base "reflejando precisamente la filosofía de que tiene existir una coherencia entre lo que se enseña en casa y lo que se transmite en el club, evitando mensajes contradictorios en una etapa fundamental del desarrollo personal de los jóvenes deportistas".

Por otro lado, más allá de esta iniciativa, la actualidad en Formentera al día también ha pasado por otros ámbitos y es que el Consell presenta este miércoles un proyecto para transformar el entorno del CEIP El Pilar en un refugio climático más verde y accesible, mientras que se abre el proceso de escolarización para niños de 0 a 3 años en las escoletas de la isla. Además, se ha completado la retirada de los restos de la embarcación “Elisara” tras meses de trabajos, y continúan en marcha propuestas culturales, educativas y deportivas que marcan la agenda insular como la celebración de la Semana Santa, la presentación del comic Antares Origen, el libro Ibiza Masifica de Joan Lluis Ferrer o la Formentera All Round Trail de este sábado 28 de marzo.