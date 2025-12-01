Toni Martí: “Hay que romper muchos prejuicios y tabús sobre el VIH porque hoy es un virus tratable con el que se puede convivir”

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la asociación La Llave del Armario junto a Cruz Roja ha llevado a cabo una campaña en el Hospital de Can Mises para concienciar a la ciudadanía sobre la prevención del VIH, la importancia de la información y la erradicación de estigmas relacionados con la enfermedad.

En este sentido, el presidente de la asociación, Toni Martí, ha explicado “que este día sirve para recordar la historia del virus que comenzó cuando en 1979 se notificaron los primeros casos de lo que en aquel momento se llamó cáncer rosa”, y al mismo tiempo ha querido recordar que “no debe general miedo porque hoy sabemos que en el mundo occidental el VIH es un virus tratable con el que se puede convivir”.

Concretamente, Martí ha incidido en que “las personas en tratamiento no transmiten la enfermedad sino que es una patología como la diabetes”. Y por ello, ha dejado claro que “hay que derribar tabúes y ofrecer apoyo a las personas afectadas para que la sociedad conozca más sobre el virus, no se asuste tanto y sepa que existe la medida preventiva post exposición que, si se aplica dentro de las primeras 72 horas tras un posible contagio, reduce el riesgo de infección prácticamente al 100%.”

Por ello, el presidente de La Llave del Armario ha recordado que la asociación realiza pruebas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual en la plataforma sociosanitaria de la Calle Madrid 52 de Ibiza pidiendo cita en el 620 16 86 42 y que también se da información y acompañamiento profesional “ya que desgraciadamente aún hay serofobia y un estigma grande que provoca que muchas personas sientan miedo a compartir su estado serológico, incluso con familiares o en el entorno laboral, y en algunos casos sufren discriminación a pesar de que una persona con VIH en tratamiento es indetectable e intransmisible”.