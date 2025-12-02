Hortensia Blanco: “Nuestros huevos de avestruz púnicos decorados por artistas del Mediterráneo serán embajadores de nuestro legado"

El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera (MAEF), en colaboración con la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, el Consell d'Eivissa, la Fundación Balearia, el Museo de Mallorca, la Asociación Arte con B y la Asociación de amigos del MAEF, presenta este miércoles a las 18.00 horas en su sede del Museu Monogràfic de Puig des Molins de Ibiza, el catálogo de la exposición “Va d'ous”.

Un catálogo que, según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera la directora del museo, Hortensia Blanco, "recoge la singularidad de una muestra que ha convertido al museu de la calle Vía Romana de Ibiza en un espacio lleno de color, forma y vida gracias al trabajo que han realizado sobre 58 huevos de avestruz un total de 58 artistas de la asociación Art Amb B, que comisariados por Antoni Torres Martorell, han establecido un diálogo entre el legado púnico y el arte de nuestros días".

Algunos de los huevos decorados por los artistas | Redacción

De hecho, tras el éxito de la exposición en Ibiza, la intención de los organizadores es que formen parte de una muestra itinerante, con una primera parada en Ceuta, "convirtiéndose en pequeños embajadores de nuestro legado".

En este sentido, Blanco ha explicado en Onda Cero que el proyecto ha combinado "investigación científica y experimentación artística, permitiendo que cada artista imprimiera su estilo personal respetando el simbolismo original y las particularidades de objetos delicados y de gran valor histórico asociados a rituales y a la perpetuidad de la vida en la cultura púnica" y que con ello, además, "se busca acercar la arqueología y el patrimonio a la ciudadanía, especialmente a jóvenes, de manera didáctica y participativa".