Diego Vargas: “La historia del videojuego en España es una historia invisible que nadie ha contado”

El creador de videojuegos e investigador Diego Vargas Pardo visita este miércoles Ibiza para ofrecer la conferencia La historia del videojuego en España en el Casino de Smoll. En una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera, Vargas desgranó las claves de un proyecto de investigación que nació durante el confinamiento y que hoy se ha convertido en una referencia nacional.

“Existe un vacío de diez años en los documentales internacionales sobre videojuegos, entre 1982 y 1992, justo cuando en España y Reino Unido surgió toda la escena de los microordenadores y los 8 bits”, explicó. A partir de ese descubrimiento, comenzó una intensa labor de documentación que ya se traduce en dos libros publicados, un podcast con tres temporadas, más de 100 entrevistas realizadas y más de 200.000 escuchas acumuladas.

Vargas defendió la importancia de rescatar esta etapa olvidada: “Estamos hablando de un sector creativo y cultural que hoy mueve millones, pero cuya historia en España sigue siendo prácticamente desconocida”. De hecho, subrayó que todavía hoy resulta difícil que el público general pueda citar a desarrolladores o videojuegos españoles, algo que contrasta con otras disciplinas culturales como el cine.

El investigador se encuentra actualmente trabajando en el tercer volumen de su proyecto, que verá la luz en marzo de 2026, con el que cerrará la denominada “trilogía de los 8 bits”, una etapa que considera clave para el nacimiento de la industria del videojuego en España, con la aparición de estudios y distribuidoras pioneras como Erbe.

Además de su faceta divulgadora, Diego Vargas continúa desarrollando videojuegos. En estos momentos trabaja en la evolución de títulos clásicos poco conocidos, adaptándolos a plataformas actuales como Nintendo Switch y PlayStation 5, incorporando nuevas mecánicas sin perder la esencia original. Aunque se declara un apasionado de los juegos de aventura, reconoce entre risas que desarrolla juegos de habilidad pese a no ser especialista como jugador.

La conferencia tendrá lugar este miércoles a las 19:30 horas en el Casino de Smoll, una oportunidad única para el público ibicenco de conocer de primera mano una parte esencial —y hasta ahora invisible— de la historia cultural y tecnológica de España.