Chris Langley: “No estamos pidiendo milagros para Cala de Bou, solo pedimos mantenimiento”

Chris Langley, coordinador de la Asociación de Empresarios de la Bahía de Cala de Bou, Bahía Negocis, ha abordado en Más de Uno Ibiza y Formentera la polémica generada por un titular de un periódico local en el que catalogaba la zona como Cala de Bronx, asegurando que "ha generado malestar entre vecinos y empresarios de la zona porque se da una imagen irreal, injusta y dañina".

Imagen del deterioro que sufre Cala de Bou | Salvem sa Badía

En este sentido, Langley ha mostrado su preocupación por el impacto duradero que titulares así pueden tener en internet, asegurando que "si alguien busca Cala de Bou dentro de cinco años, encontrará ese artículo, lo que es del todo inadmisible porque la zona no sufre más delincuencia que otros puntos de la isla sino que la degradación afecta a las infraestructuras municipales".

Concretamente, el representante de los empresarios de la zona ha detallado que "en Cala de Bou tenemos muchas ventanas y farolas rotas, grafitis, mucha suciedad en algunas calles, mobiliario deteriorado, aguas fecales saliendo al mar y eso es lo que está provocando el abandono del barrio" y por ello ha criticado que el Ayuntamiento de Sant Josep no actúe con rapidez "teniendo en cuenta que no estamos pidiendo milagros sino mantenimiento para que la sensación cambié muchísimo". Y por ello, ha mandado un mensaje al consistorio: "No es necesario invertir en más cosas grandes sino en mantener lo que ya tenéis y en reparar calles como Es Caló o su entorno".

Imagen del deterioro que sufre Cala de Bou | Salvem sa Badia

Por otro lado, Langley también ha destacado que Cala de Bou "no es solo un área turística sino una zona donde viven entre 12.000 o 14.000 personas" aunque también lamentó que falte sensación de pueblo "al ser una zona donde la gente va solo a dormir, yendo a otros sitios a comprar, a trabajar o a tomar algo" y que es eso es algo que también se podría cambiar "si el entorno fuera más agradable y funcional para los residentes y no solo para los visitantes". No en vano, el portavoz de la asociación, ha recordado que ellos mismos invierten cada año en mejorar sus locales y que los hoteles han elevado su categoría para atraer un turismo de más calidad pero que "desgraciadamente la imagen del barrio no acompaña".