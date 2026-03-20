El taller de la ilusión en el que se serigrafían camisetas, postales y carteles mientras se construyen oportunidades

En la calle Castilla, a escasos metros del Mercat Nou de la ciudad de Ibiza, hay un local donde cada mañana se respira algo más que trabajo. Es el taller de Eivissa Inclusiva, un espacio donde la serigrafía, el diseño y el compañerismo se convierten en herramientas de integración real gracias a un grupo de jóvenes con diversidad funcional que trabajan en la creación de camisetas, bolsas, carteles y tarjetas personalizadas, cuidando cada detalle y combinando el proceso artesanal con el diseño digital y la estampación final.

Más de Uno Ibiza y Formentera lo ha conocido en primera persona y allí, la coordinadora del proyecto, Cova Arroyo, ha explicado que Eivissa Inclusiva nació en 2018 "con el objetivo de apoyar a personas con diversidad funcional en Ibiza y Formentera" y que su actividad "se divide en áreas como la formación y ocio —donde se enmarca este taller—, deporte adaptado a través de ADDIF y apoyo a las familias".

Fachada del taller de impresión de Eivissa Inclusiva, junto al Mercat Nou de Ibiza | MG

Además, en el taller, cada participante tiene un papel. Por ejemplo, Jaume, uno de los alumnos, no solo trabaja en la producción, sino que también se ha ganado el título de "alma del grupo" gracias a su sentido del humor y a su capacidad – como ha demostrado ante el micrófono verde – de contar un chiste distinto cada mañana y para contar con una sonrisa enorme que el proceso creativo "combina herramientas digitales como Photoshop con técnicas manuales tradicionales para la impresión de fotolitos, el uso de insoladoras o la aplicación sobre las pantallas de serigrafía".

Mientras, Sonia, Denisa, Lula o José Antonio son otros de los nombres que dan vida al taller. Algunos llevan años, otros acaban de llegar, pero todos coinciden en algo, disfrutan del trabajo y del ambiente. "Aquí lo pasamos muy bien y hacemos muchos amigos", explica Lula, quien es uno de los últimos fichajes del taller y a la que le gusta especialmente crear tarjetas navideñas que luego regalan a quienes apoyan el proyecto.

El taller de Eivissa Inclusiva | MG

Más allá del aprendizaje, el taller ofrece algo fundamental, un espacio de pertenencia y un lugar donde desarrollar habilidades, ganar autonomía y sentirse parte de un equipo ya que como ha asegurado Cova con otra gran sonrisa "cada día es una pequeña gran aventura".

Algunas de las camisetas que serigrafían en el taller de Eivissa Inclusiva | MG

No en vano, los productos que elaboran no se quedan en el taller ya que Eivissa Inclusiva recibe encargos de empresas y colectivos de la isla, "lo que refuerza el valor profesional del trabajo que realizan", destinándose los ingresos a seguir apoyando los gastos de las becas de los trabajadores. Por ello, abre sus puertas a todo aquel que quiera conocer su labor, colaborar o realizar encargos y a descubrir que en este pequeño local no solo se estampan diseños, sino que se generan oportunidades, inclusión y futuro.