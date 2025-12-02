Susana Ribas: "No son las personas las que tienen una discapacidad, sino los entornos los que incapacitan"

La secretaria de la asociación Ibiza IN, Susana Ribas, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo de la celebración el 3 de diciembre del Día Mundial de la Discapacidad.

En este sentido, Ribas ha destacado que la accesibilidad en la isla sigue siendo "insuficiente" a pesar de los avances realizados, asegurando que "la accesibilidad todavía está, francamente, mal, muy mal, con muchísimos lugares en las ciudades de entornos que incapacitan a las personas con diversidad funcional". Por ello, ha aprovechado para pedir que se lleven a cabo "pequeños gestos cotidianos, como rampas en comercios, personal formado en lenguaje de signos o menús en lectura fácil, que pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas con diversidad funcional".

Al mismo tiempo, la secretaria de Ibiza INN también ha denunciado las dificultades que enfrentan las asociaciones para recibir ayudas de las administraciones públicas ya que aunque existen subvenciones, "el proceso es lento y complejo, lo que obliga a muchas organizaciones a depender de donaciones y cuotas de socios" y por eso ha insistido "en que hay que incrementar los presupuestos y agilizar estos pagos como demostración de apoyo real y constante".

Por su parte, en el ámbito educativo, Ribas ha subrayado que la inclusión debe comenzar desde la infancia, "ya que la inclusión es un derecho y no un favor", y ha criticado que "persisten carencias de medios y formación docente", poniendo como ejemplo la negativa de la administración a instalar rampas en un colegio por cumplir con la ley vigente, a pesar de la necesidad de evacuación segura para alumnos con movilidad reducida.

Finalmente, la secretaria de Ibiza IN ha terminado con una llamada a la concienciación y la sensibilización ciudadana "porque cambiar los entornos permite cambiar la vida de muchas personas" y para que "la inclusión no se limite a un día señalado, sino convertirse en un compromiso permanente para construir una sociedad más justa y accesible".