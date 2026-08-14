Sor Antonia Tur Ribas: "La labor misionera nace del amor de Dios y al final la acabamos haciendo todos nosotros"

Sor Antonia Tur, hermana de las Agustinas, directora general del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de la ciudad de Ibiza y ex responsable de Ibiza Diocesana Misionera ha pasado por los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera para explicar en qué consiste la acción que este domingo 16 de agosto buscará recaudar fondos para ayudar a dos proyectos destinados a niños en las ciudades peruanas de Lima y Trujillo.

Eso sí, Sor Antonia ha dejado claro que la iniciativa recuerda la larga tradición misionera de las Pitiusas siendo mucho más que una simple colecta para fondos "ya que lo que también se busca es que recemos por los misioneros, que nos sientan cerca y que todos sepamos que la misión de la Iglesia la hacemos entre todos".

Sin embargo, este año la recaudación permitirá colaborar con dos proyectos en Perú, uno llamado Rayitos de Esperanza y que consiste en una casa de acogida en Lima para niños tratados de cáncer y sus familias mientras reciben atención hospitalaria, y otro centro en Trujillo dedicado a niños con dificultades especiales en el lenguaje y en este sentido, la religiosa, que conoce personalmente la realidad misionera después de pasar años en Perú, ha querido agradecer públicamente "el respaldo que siempre se ha recibido desde las Pitiusas durante aquella etapa y aún en nuestros días, haciéndonos que siempre nos sintamos arropada por nuestra gente".

Al mismo tiempo, la religiosa agustina ha recordado que los misioneros "son personas que salen de sus propias comunidades para trabajar en otros lugares dejando todo lo que tienen sin mirar atras" y ha resumido la vocación que les lleva a ello confirmando "que nace del amor de Dios, convirtiéndose en una experiencia que transforma a quien la realiza porque recibes mucho más de lo que das".

Por último, Sor Antonia también ha reconocido que actualmente hay menos religiosos ibicencos en misiones, "aunque el relevo continúa de otras maneras" y por ello ha pedido "no perder esa conexión con quienes siguen trabajando fuera de las islas" y de ahí "la importancia de esta jornada del domingo 16 de agosto para colaborar económicamente y, sobre todo, recordar a tantos ibicencos y formenterenses que un día hicieron las maletas para dedicar buena parte de sus vidas a ayudar a los demás".