Sonorama Goes To Ibiza entra en la cuenta atrás con la incorporación de Anni B Sweet y Statuas de Sal

LEER MÁS El Sonorama Goes to Ibiza 2026 regresa a Sant Josep convertido en mucho más que un gran festival de música

Apenas quedan unos días para que se celebre uno de los festivales más esperados del año en Ibiza, el Sonorama Goes to Ibiza ’26 que llega a Cala de Bou los próximos viernes 2 y sábado 3 de octubre. Y lo hace con el cartel definitivo totalmente confirmado con las recientes incorporaciones de Anni B Sweet y Statuas de Sal.

El grupo ibicenco Statuas de Sal | Redacción

Dos grandes fichajes para el sábado 3 de octubre, ya que en el caso de Sweet permitirá disfrutar en un concierto acústico con guitarra y piano en Ibiza con una de las grandes artistas de la escena independiente española y una voz con reconocimiento internacional que estrenará este próximo 16 de octubre su quinto disco de estudio, titulado Alegría, mientras que en el caso de la banda ibicenca, supone el aliciente de su regreso a los escenarios con nueva gira y nuevo disco después de años de parón.

Programa

El Sonorama Goes to Ibiza ’26 comienza este viernes 2 de octubre con una jornada completamente gratuita en el Auditori Caló de s’Oli que comenzará a las 18.00 horas y que contará con Kitai, Modelo, Éxtasis, Tenda, Comandante Twin y Oslo Ovnies.

Mientras, el sábado 3 de octubre, la música continuará desde las 13.00 horas en Cinerama, en el Hotel Grand Paradiso, con Bouza vs Dylan y después a las 16.45 horas abrirá sus puertas Venice Bay, donde se sucederán las actuaciones de Anabel Lee, Peter Colours, Anni B Sweet, Statuas d Sal, Tu Otra Bonita y Marlena hasta las 23:00 horas.

Cartel del Sonorama Goes to Ibiza 26 | Redacción

Dos días, tres espacios y una misma forma de entender la música basada en vivirla de cerca y convertir el lugar en parte de la experiencia. Un paraíso que invita a ser disfrutado, recorrido y descubierto durante todo el año, también cuando el verano llega a su fin porque es aquí donde Sonorama Goes to Ibiza encuentra parte de su razón de ser y que no es otra que la de "prolongar esa energía, abrir nuevas puertas a la cultura y demostrar, con el apoyo de Turismo de Ibiza y el Consell d’Eivissa, que la isla sigue siendo un destino excepcional para vivir, escuchar y sentir mucho después de que termine la temporada alta".

La cuenta atrás ya está en marcha. Las últimas entradas para el sábado están disponibles desde 45 euros, sin gastos de gestión ni de reserva, dentro de la política de Planeta Sonoro de eliminar estos costes adicionales. Pueden adquirirse a través de sonoramariberaibiza.es

Sonorama Goes to Ibiza ’26 es posible gracias al apoyo de Turismo de Ibiza, Consell d’Eivissa y Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Cuenta con el patrocinio de Estrella Damm y la colaboración de DO Ribera del Duero. Europa FM y Jenesaispop son los medios oficiales del festival.