Simón Tur: “El turismo ya no se gestiona con intuición sino con datos"

El Consell d'Eivissa lleva ya tiempo convencida en dar un paso más en la forma de gestionar el turismo en un momento en el que los destinos compiten no solo por atraer visitantes sino también por gestionar mejor su crecimiento. Y por ello, ha puesto en marcha su ambicioso Sistema de inteligencia turística (SIT) que permite analizar en tiempo real cómo se comportan los viajeros que llegan a la isla.

Su director, Simón Tur, ha explicado en Onda Cero que la herramienta está teniendo una gran acogida en la Feria ITB de Berlín gracias a que, entre otras cosas, "recopila en una misma plataforma digital datos sobre aspectos clave como el origen de los turistas, el número de vuelos disponibles, el tiempo que permanecen en la isla o en qué gastan su dinero durante la estancia" y que todo ello se ofrece con distintos paneles de análisis abiertos al público y al sector turístico en el portal de internet Sit Eivissa

Pantallazo de los datos que ofrece el SIT Eivissa | Redacción

Algo que permite, según Tur, "conocer mejor al visitante y tomar decisiones basadas en información real" y "analizar factores externos que pueden afectar al turismo". Así, concretamente, en estos momentos, por ejemplo, "se está estudiando cómo puede influir la situación geopolítica en Oriente Próximo en las reservas y en la evolución de los precios de los vuelos" y comprobar que, de momento, las búsquedas y la demanda del mercado alemán —uno de los más importantes para Ibiza— "se mantienen en niveles similares o incluso ligeramente superiores a los del año pasado".

Por otro lado, el director del SIT ha asegurado que más allá de las instituciones, "el objetivo es que esta información también sea útil para el sector empresarial y que restaurantes, hoteles o comercios pueden conocer mejor los hábitos de los visitantes, saber cuándo llegan más turistas o cuánto gastan en cada tipo de actividad y así adaptar su oferta y mejorar su planificación".

Finalmente, Tur ha concluido asegurando que este sistema convierte a Ibiza "en un destino más preparado para afrontar los retos del turismo actual ya que a día de hoy el turismo ya no se gestiona con intuición sino con datos, tecnología y análisis".