Sara Barbado: "No hay nada más efectivo que concienciar en familia sobre determinados estereotipos, comportamientos machistas o prejuicios hacia la diversidad"

Sara Barbado, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza ha detallado en Onda Cero en que consiste la segunda edición de ‘Vine a jugar amb igualtat’, una iniciativa gratuita que se celebra en la Biblioplatja de Platja de Talamanca y que utiliza el juego y las actividades en familia para fomentar valores como el respeto, la empatía y la diversidad.

Barbado ha explicado que se trata de una iniciativa dirigida a niños de entre 3 y 12 años y también a sus familias ya que el objetivo "es trabajar valores desde edades tempranas y que aprendan desde que son bien pequeños que que todos somos iguales". Y para ello, se han programado una serie de actividades que se celebran los martes y domingos, de cinco a ocho de la tarde, con una programación diferente en cada jornada que incluye manualidades, pintura, cometas, murales y cuentacuentos coeducativos.

Sara Barbado con Inés Clapés y Marta Ortega, las encargadas de dinamizar la actividad | Redacción

En este caso son las educadoras Inés Clapés y Marta Ortega quienes se encargan de dinamizar un espacio que, según ha insistido Barbado, "no pretende funcionar como una guardería, sino fomentar la participación conjunta de pequeños y adultos ya que defendemos que la familia tiene que estar participando y colaborando con el niño en todo momento y así que sea más sencillo que lo que se aprende mediante el juego se pueda trasladar después a la vida cotidiana" y con el objetivo también "de aprovechar un espacio frecuentado tanto por residentes como por visitantes para abordar desde la infancia determinados estereotipos, comportamientos machistas o prejuicios hacia la diversidad mediante actividades sencillas y adaptadas a cada edad".

La iniciativa nació el pasado verano como una experiencia piloto y, según Barbado, la respuesta llevó al consistorio a repetirla este año ya que fue todo un éxito y que este año va por el mismo camino ya las dinamizadoras prácticamente no pararon durante la primera jornada de esta nueva edición que se celebró este mismo martes 11 de agosto.

Por último, durante la entrevista, Barbado también ha avanzado una nueva propuesta de cine al aire libre sobre igualdad, organizada junto a las asociaciones vecinales del municipio, y que contará con once jornadas y que comenzará este viernes en el Parque de la Paz con la proyección de Billy Elliot a las nueve de la noche con una mesa redonda una hora antes para explicar a las familias los valores que aborda la película y debatir posteriormente sobre ellos.