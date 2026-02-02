Salvador Losa: "El Parc Motor será el circuito más sostenible medioambientalmente del mundo"

Salvador Losa, conseller de Deportes del Consell de Ibiza, ha pasado por Onda Cero para explicar el proyecto del futuro Parc Motor de Sa Coma, cuya primera piedra se ha colocado recientemente y que, según sus palabras, "supone un hito histórico para el deporte del motor en la isla".

Concretamente, se trata de una infraestructura que cuenta con un presupuesto superior a 5,7 millones de euros y que ha sido largamente reivindicada por pilotos, clubes y aficionados por lo que Losa ha asegurado que "culmina una reivindicación histórica tras años de trámites urbanísticos, ambientales y administrativos".

En este sentido, el conseller ha subrayado que el circuito de motocross "ha sido diseñado para ser compatible con la vida de los vecinos y con el entorno", y que será "singular" por su diseño, con 1.500 metros de cuerda excavados tres metros hacia abajo y taludes de otros tres metros hacia arriba, pantallas acústicas para minimizar el ruido, y sus medidas ambientales para funcionar con energía renovable "con sistemas de recogida de hidrocarburos o riego íntegro con agua depurada de la planta de Sa Coma, convirtiéndolo en "el circuito más medioambientalmente sostenible de la historia".

Recreación del Parc Motor de Sa Coma | Redacción

Además, el trazado ha sido revisado por la Federación Española de Motociclismo "con el objetivo de obtener homologaciones que permitan acoger pruebas nacionales e internacionales" y convertirlo "en un espacio atractivo para pilotos de todo el mundo y en un referente para espectadores y deportistas".

Mientras, sobre el uso del Parc Motor, Losa confirmó que inicialmente estará destinado al motocross, aunque no descarta que en el futuro pueda albergar otras disciplinas ya que una vez finalizada la obra y realizadas las primeras pruebas, el Consell se reunirá con otros sectores para estudiar nuevas posibilidades, mientras que la gestión del circuito aún se está definiendo, "en diálogo con federaciones y clubes, con el objetivo de garantizar entrenamientos, competiciones y un mantenimiento adecuado" aunque si ha confirmado que "la normativa ambiental permitirá dos días de entreno por semana y un máximo de diez pruebas al año".

Por último, el conseller ha avanzado que la primera competición podría celebrarse entre septiembre y octubre, como prueba piloto para evaluar flujos de público, aparcamientos y funcionamiento general de la instalación.