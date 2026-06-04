Roxana Mouriño: “Raíces de Mar”, una propuesta que fusiona literatura y música en un formato innovador que la propia autora define como un “libro-disco”

Roxana Mouriño presenta “Raíces de Mar”, un original libro-disco que une música, poesía y cinco idiomas

La cantante y compositora Roxana Mouriño ha presentado en Más de Uno Ibiza y Formentera su nuevo proyecto cultural, “Raíces de Mar”, una propuesta que fusiona literatura y música en un formato innovador que la propia autora define como un “libro-disco”. La obra reúne las letras de sus canciones junto a códigos QR que permiten acceder directamente a la música a través de plataformas digitales, adaptándose así a las nuevas formas de consumo cultural.

Mouriño explicó que la idea surgió de la necesidad de encontrar una alternativa al tradicional CD físico, cada vez menos utilizado. “Quería crear un formato útil, bonito y que mantuviera el contacto físico con la obra”, señaló. El resultado es una publicación que combina música, reflexión y creatividad, permitiendo al lector escuchar las canciones mientras descubre sus letras y contenidos.

Uno de los aspectos más singulares de “Raíces de Mar” es que incluye composiciones en cinco idiomas: castellano, gallego, catalán, italiano e inglés, lenguas que forman parte de la trayectoria vital y artística de la autora. Mouriño destacó que cada una de ellas representa una etapa de su vida y una forma diferente de expresar emociones y experiencias personales.

La artista también reivindicó el valor de la cultura en una sociedad cada vez más digitalizada. “La música, la poesía, la belleza y los valores siguen siendo importantes y hay que darles visibilidad”, afirmó durante la entrevista. En este sentido, defendió el papel de las librerías, los espacios culturales y las iniciativas ciudadanas que contribuyen a mantener viva la creación artística y el acceso a la cultura.

Actualmente, “Raíces de Mar” puede encontrarse en la Librería Tur Ferrer de Formentera y en la Librería Mediterrània de Ibiza, mientras que próximamente también estará disponible en Palma. Además, Roxana Mouriño anunció una presentación especial este viernes a las 20:30 horas en la Biblioteca Municipal de Can Ventosa, donde combinará música en directo y conversación con el público para dar a conocer los detalles de esta obra.

Para la autora, el proyecto va más allá de la promoción musical y pretende convertirse en una invitación a la sensibilidad, la creatividad y la conexión humana, valores que considera fundamentales en una época marcada por la inmediatez y el consumo digital. “Aunque sean pequeños gestos, siempre dejan una semilla de positividad, cultura y amor”, concluyó.