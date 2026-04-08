Salud

Rosa Planells: “Urgencias en el Hospital Can Misses está al límite porque la plantilla es insuficiente y el sistema está colapsado’”

La responsable en Ibiza y Formentera del sindicato USAE ha denunciado en Onda Cero la difícil situación que se vive en el hospital ibicenco tras el fin de los refuerzos del Plan de Contingencia, con pacientes esperando cama y una presión asistencial que podría agravarse en verano

Manu Gon

Illes Balears |

El servicio de Urgencias del Hospital Can Misses atraviesa una situación crítica tras la finalización, el pasado 31 de marzo, de los refuerzos del Plan de Contingencia tal y como ha denunciado en Onda Cero la responsable del sindicato USAE en las Pitiusas, Rosa Planells.

No en vano, según la propia Planells, "desde entonces se han vivido jornadas con hasta 12 pacientes pendientes de ingreso y más de 60 personas en la sala de espera, en un contexto de saturación que se repite de forma constante y más en una época como la Semana Santa donde la presión asistencial aumenta y las altas hospitalarias se reducen".

Algo que se debe, según sus palabras, "a la falta de personal que se arrastra desde hace años y que llevan reclamando los propios trabajadores y los sindicatos desde hace mucho tiempo". Y es que según sus palabras, "los refuerzos temporales no solucionan una situación que debería abordarse con un aumento estable de efectivos".

Por todo ello, la consecuencia directa es que el servicio de Urgencias funciona, en muchos momentos, "como una planta más del hospital, con pacientes ingresados a la espera de cama mientras siguen llegando nuevos casos" generando, según Planells, "agotamiento entre el personal sanitario y un descenso en la calidad asistencial".

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Además, con la temporada turística a las puertas, la preocupación es aún mayor ya que según ha confirmado la responsable de USAE en las Pitiusas, "el previsible aumento de población en la isla podría agravar un problema que ya es estructural cuando la solución pasa por reforzar la plantilla de manera permanente y adaptar los servicios públicos a la realidad de Ibiza, donde la presión asistencial crece de forma notable en determinados momentos del año".

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