Raúl Casañ: "Sin el apoyo de directiva y jugadores no sería posible mantener un proyecto en el fútbol actual"

Raúl Casañ ya forma parte de la historia reciente de la Sociedad Deportiva Ibiza y es que el técnico valenciano ha alcanzado los 100 partidos al frente del equipo, logrando un hito cada vez menos habitual en el fútbol actual y que el club ha querido reconocer con una camiseta conmemorativa que le entregó junto a su segundo entrenador Juan López el presidente del club Vicente López.

Además, desde su llegada en mayo de 2023, Casañ ha liderado una de las etapas más estables y exitosas del conjunto, con un ascenso a Segunda RFEF en su primer año y la posterior consolidación en una categoría exigente y en este sentido el propio entrenador ha destacado en Onda Cero que se muestra "satisfecho" con el camino recorrido y también ha puesto en valor "la dificultad de mantenerse en el cargo durante tanto tiempo" asegurando que "el apoyo del club ha sido clave".

Al mismo tiempo, Raúl Casañ ha destacado también el papel de los jugadores y del cuerpo técnico, subrayando que "el éxito es colectivo" y que sin ese respaldo "sería imposible sostener un proyecto a medio plazo en el fútbol actual".

Con respecto al ascenso a Segunda RFE en su primera temporada, el técnico de la SD Ibiza ha recordado que "fue una temporada increíble en la que el equipo firmó números sobresalientes y dominó la competición", aunque también ha asegurado que desde entonces "el reto es y será asentarse en Segunda RFEF, una categoría que muy potente, con equipos de gran nivel y filiales de clubes de Primera División".

Por último, Casañ también ha puesto el foco en la evolución del fútbol moderno, donde la figura del entrenador ha cambiado por completo, destacando que "el análisis de datos, el estudio del rival y la importancia de un equipo técnico amplio han transformado la profesión" pero al mismo tiempo ha insistido en que la clave sigue estando en el propio equipo ya que "por mucha información que tengas del rival, si tu equipo no funciona, no sirve de nada".