Picto: un proyecto que demuestra que desde el colegio se pueden impulsar cambios reales hacia una sociedad más inclusiva

Más de Uno Ibiza u Formentera ha acudido con el micrófono verde de Onda Cero hasta el colegio Can Coix de Sant Antoni para conocer el proyecto PICTO que han impulsado algunos de sus alumnos junto a su profesor Josef González para ayudar a personas con diversidad funcional, especialmente a quienes sufren Trastorno del Espectro Autista.

Según han explicado los creadores de esta idea basada en señalética con pictogramas "la idea ha transformado una idea sencilla en una iniciativa con gran impacto social", creando cerca de 200 placas con pictogramas que al principio se distribuyeron por el centro educativo y después, viendo el éxito, por distintos espacios municipales, "con el objetivo de facilitar la orientación y comprensión de espacios a personas con trastornos del espectro autista (TEA), diversidad funcional o incluso turistas y personas mayores".

Concretamente, la iniciativa "consiste en señalizar espacios mediante dibujos claros y accesibles que permiten identificar lugares como el ascensor, las gradas o distintas zonas del centro" y para ello el alumnado ha trabajado con herramientas digitales como Canva y bancos de pictogramas especializados, "analizando previamente qué zonas necesitaban este tipo de señalización y después llevando a cabo todos ellos todo el proyecto hasta su conclusión final".

El proyecto PICTO ha llegado hasta el Ayuntamiento de Sant Antoni | Redacción

Más allá del resultado final, el valor educativo del proyecto ha sido clave. Los propios alumnos han destacado en Más de Uno Ibiza y Formentera "la importancia de ayudar a otras personas y de comprender que no todo el mundo percibe el entorno de la misma manera" y han explicado que la experiencia les ha permitido "desarrollar empatía y conciencia social, entendiendo que pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia en la vida cotidiana de muchas personas".

Ahora, tras el impacto que ha tenido PICTO, el proyecto no se ha quedado en el municipio y es que Josef González ha asegurado que otros centros educativos de la isla ya han comenzado a replicar la iniciativa y que incluso la idea ha despertado interés fuera de Baleares. Algo que para sus impulsores es una magnífica noticia porque seguirá permitiendo "visibilizar las necesidades de estos colectivos y demostrar que, desde la escuela, también se pueden impulsar cambios reales hacia una sociedad más inclusiva".