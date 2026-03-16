Pau Torres: "La Volta de Músiques fortalece la confianza, la creatividad y el trabajo en equipo"

El coordinador de las actividades de la asociación sin ánimo de lucro Taller de Músiques, Pau Torres Serra, ha explicado en Onda Cero en qué consiste la tercera edición de la Volta de Músiques que se celebra del 6 al 11 de abril combinando ciclismo por distintos pueblos de Ibiza con conciertos improvisados en los pueblos y actividades musicales dirigidas a jóvenes de entre 12 y 29 años.

Torres ha asegurado que esta asociación lleva ya ocho años organizando y promoviendo actividades artísticas para jóvenes de Ibiza y Formentera, destacando especialmente sus campamentos de verano y sus propuestas de ocio durante los periodos vacacionales en los que la música siempre es el eje principal junto al teatro o las artes visuales.

Sin embargo, una de sus actividades más destacadas es su Volta de Músiques, que cumplirá en abril su tercera edición y que consiste "en una marcha ciclista de seis días en la que los participantes recorren diferentes rincones de Ibiza y Formentera, deteniéndose en varios pueblos donde organizan pequeños conciertos abiertos al público, preparando la música de forma colectiva y sencilla, con repertorios propuestos por los propios participantes".

La Volta de Músiques ofrece una experiencia completamente diferente a lo habitual | Redacción

Algo que según Pau Torres, "permite que tanto jóvenes músicos como quienes simplemente quieran colaborar puedan formar parte de la experiencia" y que además ayuda "a combinar el componente deportivo con la creación artística y la convivencia ya que a lo largo del recorrido, los participantes duermen fuera de casa y comparten la experiencia del viaje en grupo fortaleciéndose la confianza, la creatividad y el trabajo en equipo".

Además, "juega un papel básico en un momento en el que la tecnología y las redes sociales ocupan gran parte del tiempo de los jóvenes ya que esta volta propone precisamente lo contrario, bajar el ritmo, recorrer el territorio en bicicleta, compartir música y crear comunidad a través de una experiencia colectiva".

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el próximo 18 de marzo a través de la página web del Taller de Músiques (www.tallerdemusiques.art), donde también se puede encontrar toda la información sobre esta tercera edición de una propuesta que sigue creciendo año tras año en Ibiza y Formentera.