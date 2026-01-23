El Parador de Ibiza se inaugurará oficialmente el 23 de febrero

La feria internacional de Turismo, Fitur, ha acogido uno de los anuncios más esperados por la sociedad ibicenca desde hace casi dos décadas, la fecha de apertura del Parador de Dalt Vila.

Finalmente, según se ha confirmado en el stand de Paradores del Estado, será el 23 de febrero, con una jornada de puertas abiertas para todos los vecinos de la isla. Sin embargo, la llegada de los primeros clientes está prevista para el mes de marzo por lo que las reservas se abrirán este mismo lunes 26 a través de la web de paradores.

Se trata del primer Parador de la red nacional en Baleares, ubicado en Dalt Vila, y ha contado con una inversión total de 47 millones de euros para que en sus 5.000 metros cuadrados haya con 41 habitaciones para clientes y 40 plazas de parking, spa y piscina y con el valor añadido además de contar con obras de más de 20 artistas y artesanos de la isla. Por ello, según han explicado desde paradores, no está concebido únicamente como un establecimiento hotelero, sino como un proyecto de recuperación del patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad, con un importante componente de musealización e interpretación histórica.

Además, está confirmado que contará con 60 empleados y que tenga una media anual de ocupación del 85 por ciento por lo que desde el Ayuntamiento de Ibiza, su alcalde Rafa Triguero, ha mostrado su ilusión y satisfacción "por una apertura largamente esperada, que refuerza el modelo de turismo de calidad, responsable y de 365 días al año", quien además, se ha mostrado convencido que el nuevo edificio "será uno de los grandes referentes de la red de Paradores".