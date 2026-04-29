María Victoria Cegarra: "El nuevo sistema IoRes supone una gran mejora en seguridad y respeto al paciente de la residencia de Formentera"

El espacio Formentera al día de este 29 de abril ha abordado con la directora de la Residència des Brolls, María Victoria Cegarra, qué supone para usuarios y trabajadores el que el centro haya sido elegido para aplicar el nuevo sistema de historia clínica compartida entre las residencias de las Illes Balears y el Servei de Salut que ha impulsado el Govern balear bajo el nombre de IoRES.

En este sentido, Cegarra ha explicado que "supone un salto cualitativo en la coordinación asistencial y en la seguridad de los usuarios" y que también "es un orgullo para Formentera porque supone el reconocimiento al trabajo bien hecho que se hace desde la residencia".

Un momento de la presentación del sistema | Redacción

No en vano, el sistema "permite que profesionales sanitarios y sociosanitarios accedan en tiempo real a la misma información clínica de cada residente, algo que hasta ahora no era posible" ya que como ha explicado la directora de la residencia, "hasta la implantación de IoRES, residencias y sistema sanitario trabajaban con plataformas separadas, lo que obligaba al personal a realizar llamadas constantes para obtener datos clínicos o a atender derivaciones a ciegas".

Además, con este nuevo modelo, en el que ha jugado un papel fundamental la coordinadora de Enfermería, Raquel Sánchez, "todos los datos sociosanitarios están vinculados con la historia de salud del residente" lo que se traduce, según Cegarra, "en una atención más ágil, segura y personalizada, especialmente en situaciones de derivación al hospital o en cambios en la medicación". Y todo ello, con el valor añadido de que para Formentera, una isla con recursos limitados, "el avance es especialmente significativo ya que se agiliza el trato que recibe el usuario cuando llega al hospital por cualquier incidencia, suponiendo una gran mejora en seguridad y respeto al paciente".

Inmigración, seguridad, vivienda y nuevo sistema de cita para la ITV

Por otro lado, el Formentera al día de este 29 de abril también ha recordado la importante reunión en la que el presidente insular Óscar Portas pidió a la ministra de Igualdad e Infancia, Sira Rego, retirar el decreto que amplía la capacidad de acogida y declarar contingencia migratoria teniendo en cuenta que Baleares ya tutela 733 menores y, concretamente, Formentera 156, con una saturación del 1.200%.

Un momento de la reunión con la ministra Sira Rego | Redacción

Además, el equipo de Gobierno de Sa Unió llevará al pleno la aplicación del procedimiento extraordinario de legalización, con requisitos propios y sin permitir nuevos usos turísticos y se ha celebrado una nueva Junta Local de Seguridad de la que se aprobó reclamar que se refuerce la vigilancia ante el aumento de pateras, un punto de amarre en el Puerto de la Savina para Salvamento Marítimo y más citas de DNI y pasaporte.

Mientras, el Consell ha puesto en marcha un nuevo sistema digital de cita previa para la ITV, ha lanzado las ayudas patrimonio y para la restauración de paredes de piedra seca y el Govern ha puesto en marcha subvenciones por valor de 300.000 en Formentera para infraestructuras de entidades que trabajen con la inclusión social.

Formentera lanza un nuevo sistema de cita para la ITV | Redacción

Agenda y deporte

En materia de agenda, se ha recordado el Correllengua Agermanat y el Festival del Día de la Danza que se celebran hoy miércoles por la tarde, la celebración del Open Cazafotosub del 1, 2 y 3 mayo, la representación de la obra de teatro “Entre Pares” este sábado 2 de mayo y las exposiciones que se pueden ver en la Sala Ajuntament Vell y el Far de la Mola.

Finalmente, en deportes este sábado se celebra la Marnaton eDreams que incluye categorías para 2, 4 y 8 kilómetros en aguas abiertas y la jornada de baloncesto 3x3 que se celebrará en el IES Marc Ferrer y La Savina con la presencia de destacados profesionales y competiciones en distintas categorías. Por último, se ha recordado la derrota de la SD Formentera por 3–0 ante el Manacor por lo que el equipo de Maikel Romero sigue a tres puntos del playoff de ascenso a falta de dos jornadas para terminar la liga.