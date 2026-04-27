Caritas ayuda en Ibiza "a todos aquellos que tienen que elegir entre pagar un alquiler o comprar algo para comer"

La sede de Cáritas Diocesana de la ciudad de Ibiza, ubicada en la calle Felipe II, ha recibido al micrófono verde de Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar cómo funciona el servicio de reparto de alimentos que cada lunes y miércoles, de nueve a doce y media de la mañana atiende entre cuarenta y sesenta usuarios que, según ha explicado José María, uno de sus trabajadores "se ven obligados a elegir entre pagar un alquiler o comprar algo para poder comer".

No en vano, el servicio se aumenta un día más en temporada alta, incluyendo los viernes, y según ha explicado Miguel, uno de los voluntarios, "lo importante es recibir a todo el mundo con una sonrisa, quitar hierro al asunto y que quien viene se sienta como en casa" ya que entre otras cosas, los beneficiarios son seleccionados previamente por Cáritas y, en función del número de miembros de cada unidad familiar, reciben una tarjeta para comprar alimentos en supermercados asociados o un lote que suele incluir arroz, pasta, legumbres, leche, conservas y aceite de girasol.

José María y Miguel en el almacén de Cáritas | Redacción

Todo ello es financiado por la propia entidad, aunque también se reciben ayudas por parte de hoteles o restaurantes cuando termina la temporada, y se destina a un perfil cada vez más diverso que ha cambiado mucho en los últimos años, tal y como ha confirmado José María. "Viene mucha gente del norte de África y mucha gente de color, pero también cada vez más ibicencos, y eso te lleva a preguntarte cada día "que habrá pasado para que gente de la tierra no tenga trabajo o se haya quedado fuera de la sociedad".

Y en este sentido, el propio José María alerta sobre un problema estructural, asegurando que en Ibiza "los alquileres son tan estrambóticos que hemos llegado a la situación de que con un sueldo medio ya sea imposible pagar vivienda y comer, obligando a cada vez más personas a elegir entre una de las dos cosas. Además, ha alertado de que el flujo de usuarios varía según la temporada, "ya que baja en primavera y verano cuando hay más trabajo, pero se dispara en otoño cuando cierran discotecas, bares y restaurantes llegando a provocarse colas quilométricas de personas que vienen a buscar alimento después de haber dejado su trabajo hace apenas unos días".

Los alimentos que tiene almacenados Cáritas | Redacción

Por último, el trabajador de Cáritas ha puesto en valor la labor que hacen los voluntarios, haciendo un llamamiento a que la gente ayuda "porque siempre hacen falta manos" y también a que las empresas se animen a donar alimentos "siempre que no estén caducados", recordando que cuentan con deducciones fiscales del 25%.