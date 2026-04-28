Ginés Villalba: “Qué menos que dedicarle un festival a la persona que nos metió en el mundo del karaoke y que siempre fue una muy buena persona”

El III Festival de la Canción homenajeará a Julián Martínez en su gran final en Caló de s’Oli

El próximo jueves 30 de abril, a partir de las siete de la tarde, Caló de s’Oli acogerá la gran final del III Festival de la Canción, una cita ya consolidada en el calendario musical de Ibiza y que este año tendrá un marcado carácter emotivo al rendir homenaje a Julián Martínez, figura muy querida en el mundo del karaoke y uno de los grandes impulsores de este formato en la isla.

Así lo explicó en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera su organizador, Ginés Villalba, quien recordó que el certamen nació en la bolera de Playa d’en Bossa, donde durante años se celebraron populares concursos de karaoke impulsados precisamente por Julián Martínez.

“Qué menos que dedicarle un festival a la persona que nos metió en el mundo del karaoke y que siempre fue una muy buena persona”, señaló Villalba, visiblemente emocionado al recordar a quien también fue compañero y referente dentro del sector.

Tras la pandemia, aquel formato evolucionó hasta convertirse en el actual Festival de la Canción, que este año celebra su tercera edición. La primera tuvo lugar en Can Ventosa, la segunda en el Teatro Pereira y ahora la final se traslada a Caló de s’Oli gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Sant Josep, que ha cedido el espacio para la gran gala.

En esta edición participaron inicialmente entre 60 y 70 aspirantes tras un casting celebrado en noviembre, de los que fueron seleccionados 30 concursantes. Después de varias galas eliminatorias mediante votación del público, once finalistas llegarán a la gran final.

Villalba destacó que el objetivo principal del festival no es la competencia, sino “diversión, familia y amigos”, y explicó que cada participante elige libremente su canción, aunque no se permite repetir tema en la misma noche para evitar comparaciones directas.

Sobre las canciones más habituales, reconoció que las baladas siguen siendo las grandes protagonistas: “La balada y más en una mujer triunfa siempre; Celine Dion, Whitney Houston, Mecano o Ana Belén siguen funcionando muy bien”.

La gala comenzará con música de DJ Ramones, incluirá humor con José Boto y varias actuaciones sorpresa, además de un jurado formado por nombres destacados del panorama musical pitiuso como David Serra, Joan Barbé, Omar Gisbert, Mimi Barber o Juangui, de Teatro Ibiza, entre otros.

Ginés Villalba también lamentó que el karaoke haya perdido presencia en locales de la isla, aunque considera que sigue existiendo una gran afición: “El problema no es que no haya público, sino que ya no hay espacios donde disfrutarlo como antes”.

Con este festival, asegura, se busca precisamente recuperar ese espíritu y dar visibilidad a muchos cantantes aficionados con gran talento que no se dedican profesionalmente a la música, pero mantienen viva esa pasión sobre el escenario.