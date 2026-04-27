José Antonio López: “En el momento en que empiezas a ser bombero, tu manera de actuar queda marcada para siempre”

José Antonio López, actual jefe del Servicio de Bomberos de Ibiza, ha analizado en Onda Cero como fue la primera edición de la diada de este cuerpo, celebrada este domingo 26 de abril en el Parque de Bomberos de Sant Rafel con la presencia de profesionales en activo, jubilados y representantes políticos y de todos los cuerpos de emergencia de la isla.

En este sentido, López ha explicado que la celebración – "que es una reivindicación histórica del cuerpo"– supuso "un reconocimiento merecido" para quienes han construido el servicio desde sus inicios en 1981 y "que a pesar de contar escasa formación específica y recursos muy limitados fueron capaces de sacar adelante las emergencias tirando fundamentalmente de muchísima vocación".

Foto de familia en la Diada de los Bomberos de Ibiza | Redacción

No en vano, durante la diada se rindió homenaje a los bomberos jubilados y se abrió el parque a la ciudadanía para mostrar la evolución de una profesión que, según López, "ha cambiado radicalmente ya que actualmente requiere una formación técnica continua, el uso de herramientas hidráulicas y eléctricas, y sistemas digitales que han sustituido al papel y boli de hace décadas".

Al mismo tiempo, también ha puesto en valor que "ser bombero marca las 24 horas del día, incluso fuera de guardia" asegurando que cuando trabajas en esta profesión "vas a cualquier sitio y automáticamente analizas las salidas de emergencia o los posibles riesgos", teniendo además un importante impacto en la vida familiar "ya que hay que sacar tiempo de donde puedas para intentar mantenerse en forma y seguir formándose".

Por último, el actual jefe del servicio ha asegurado que uno de los temas que lleva más tiempo parado, la creación de nuevos subparques en Santa Eulària y Sant Josep, "marcha lento pero a buen ritmo, viéndose por fin la luz al final del túnel y es que la Vila des Riu ya cuenta con un terreno asignado para el futuro parque, mientras que en Sant Josep se trabaja en la adquisición de una nave que permitirá iniciar el proyecto". “No será rápido, pero por fin se ve luz al final del túnel”, afirma.