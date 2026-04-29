Juan Garí: "El éxito de Banca March se consigue apostando por la cercanía y las relaciones a largo plazo"

Banca March ha dado a conocer sus resultados de actividad en el año 2025, con especial atención a Ibiza, así como las principales variables de su negocio, y por ello Más de Uno Ibiza y Formentera se ha desplazado con su micrófono verde hasta su sede de la calle Juan de Austria de la ciudad de Ibiza para conocerlos de primera mano así como su visión del tejido empresarial pitiuso con su director territorial de Baleares, Juan Garí.

Garí ha puesto en valor "la solvencia del banco, su modelo de crecimiento y los retos económicos de Ibiza y Formentera" confirmando que la entidad ha cerrado 2025 "con un beneficio neto de 242 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,3% y un margen bruto de 607 millones". Unos datos muy positivos que además se complementan con su solvencia del 26,32%, lo que sitúa a Banca March como una de las entidades que la tiene más alta de Europa, y que reflejan "la consistencia de un modelo basado en la prudencia, el asesoramiento especializado y las relaciones a largo plazo".

Al mismo tiempo, en Baleares, el volumen de negocio creció un 9%, pero Ibiza y Formentera destacan por encima de la media, con incrementos del 14% en negocio total, del 18% en banca privada y del 12% en banca de empresas confirmando, como ha explicado Garí, que las Pitiusas "son plazas estratégicas que forman parte del ADN de Banca March en las que el éxito se ha conseguido apostando por la cercanía y la firme creencia de que la estabilidad no se construye con reacción, sino con relaciones a largo plazo".

Además, estos buenos resultados confirman, según el director territorial de la entidad, que los clientes de las Pitiusas "buscan cada vez más planificación patrimonial, gestión profesionalizada y decisiones con visión de futuro", llevando a Banca March a seguir apostando por dos pilares diferenciales, "la gestión de carteras, para evitar decisiones emocionales en momentos de volatilidad y la coinversión, que permite a los clientes invertir junto al banco en proyectos financieros y de economía real".

Los retos económicos de Ibiza: estacionalidad, vivienda y sostenibilidad

Por otro lado, preguntado por los desafíos de la economía pitiusa, Garí ha señalado tres grandes frentes, "la estacionalidad, que obliga a las empresas a una gestión financiera muy eficiente; el acceso a la vivienda, que condiciona la capacidad de atraer y retener talento y la necesidad de un modelo económico más equilibrado y sostenible".

Imagen del exterior de la sede de Banca March en Ibiza | redacción

Precisamente, sobre el papel de la institución ante el problema habitacional, el director territorial de Banca March ha sido muy claro, asegurando tajantemente "que no se puede crecer de cualquier manera sino que hay que defender un crecimiento sostenible que preserve el entorno y piense en las generaciones futuras".

Digitalización sí, pero sin perder el trato humano

Finalmente, por último, también se ha incidido en la importante inversión de la entidad en digitalización, "aunque sin perder el trato humano con el cliente". No en vano, Banca March ha invertido más de 250 millones en tecnología en los últimos cinco años "pero sin que se haya sustituido la relación personal sino reforzarla a través del mantenimiento de un modelo omnicanal que combina herramientas digitales con atención personalizada, especialmente importante para las personas mayores".

Y por ello, Juan Garí, ha anticipado que el futuro de la banca pasa por un modelo híbrido "con una banca cercana, próxima, que dé soluciones digitales cuando el cliente las necesite, pero que mantenga equipos humanos para las decisiones importantes de la vida".