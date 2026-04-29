Santiago de Fuentes: “Mirades”, es una ambiciosa producción de Flamenco Puro Ibiza que reúne a algunos de los mejores artistas de la isla y que busca mostrar todas las disciplinas de la danza española a través del flamenco como hilo conductor.

“Mirades” llevará el flamenco ibicenco a un gran formato escénico este viernes en Can Ventosa

Santiago de Fuentes ha presentado el espectáculo en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera

El bailaor y coreógrafo ibicenco Santiago de Fuentes estrenará este viernes 1 de mayo a las 20:30 horas en Can Ventosa su nuevo gran espectáculo, “Mirades”, una ambiciosa producción de Flamenco Puro Ibiza que reúne a algunos de los mejores artistas de la isla y que busca mostrar todas las disciplinas de la danza española a través del flamenco como hilo conductor.

Durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Santiago de Fuentes explicó que este proyecto nace después de casi un año de trabajo y tras un proceso de audiciones para seleccionar bailarines y músicos locales.

“Es un proyecto local muy ambicioso que voy a montar en Ibiza, un ballet de flamenco donde he intentado reunir a los mejores artistas de la isla relacionados con el flamenco puro y la danza española”, señaló.

El espectáculo no se centrará únicamente en el flamenco tradicional, sino que ofrecerá una propuesta escénica mucho más amplia. El público podrá disfrutar de escuela bolera, danza estilizada, baile flamenco y también una pincelada de danza clásica con número de puntas, algo poco habitual en este tipo de montajes.

“Quería mostrar no solamente flamenco, sino las distintas disciplinas de la danza española. El flamenco será el hilo conductor, pero veremos distintas versiones de la danza”, explicó el artista.

Sobre el escenario participarán doce personas entre bailarines y músicos, con nombres destacados como Toni Muñoz a la guitarra, Antonio Ponce al piano flamenco, una viola que aportará nuevos matices sonoros y artistas como Sara Rosado, Sara Lorente, Eva Ramón, Julia Guasch y la artista invitada Esther Esteban, ex primera bailarina del Ballet Nacional de España.

Además, De Fuentes destacó especialmente la presencia de la cantaora Mati, con quien ya trabajó hace veinte años.

“Me hace mucha ilusión volver a trabajar con ella. Todos los artistas que me acompañan son artistas de primera con proyección internacional”, afirmó.

La producción también contará con una importante apuesta por la escenografía y el vestuario, incluyendo elementos emblemáticos como bata de cola, mantón, castañuelas y todo el imaginario visual de la danza española.

“Vamos a poder ver todo el concepto de danza española: bata de cola, mantón, castañuelas… todo lo que la gente identifica con este arte estará en el escenario”, subrayó.

El coreógrafo reconoce que se trata de una producción compleja tanto por el número de participantes como por la dificultad de integrar distintas disciplinas sin perder coherencia artística.

“Cuando solo trabajas flamenco es más fácil, pero cuando mezclas estilos tienes que evitar que sea un pastiche. Hay que pensar mucho cómo encajar cada número”, explicó.

Santiago de Fuentes también mostró su deseo de que este espectáculo pueda salir próximamente de Ibiza y recorrer tanto la península como escenarios internacionales, aprovechando su experiencia profesional en Asia y sus contactos en el exterior.

“Es un proyecto nacido en Ibiza pero con vocación de salir fuera. Me encantaría llevarlo a la península y al extranjero”, concluyó.

Las entradas ya están disponibles y, según confirmó el propio artista, quedan pocas localidades para este estreno, que se presenta como una de las grandes citas culturales de la temporada en la isla.