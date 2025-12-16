Pamela Palenciano: "El teatro puede ser un poderoso vehículo de transformación social y conciencia colectiva"

Este miércoles 17 de diciembre el Espai Cultural Can Ventosa de la ciudad de Ibiza acoge la representación del exitoso monólogo No sólo duelen los golpes en doble sesión, una para estudiantes por la mañana y otra abierta a todos a las 18.00 horas, con motivo de la programación que ha elaborado el Ayuntamiento de Ibiza para recordar el 25N.

Su autora es la actriz, comunicadora y activista Pamela Palenciano quien ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera que la obra "combina humor, emoción y reflexión para generar conciencia sobre la violencia machista y sus impactos en adolescentes y adultos".

De hecho, la historia parte de su propia experiencia personal, tras vivir una relación violenta durante su adolescencia, y tras ser primer una exposición fotográfica y unos talleres, durante 22 años ya ha recorrido teatros y centros educativos "para transformar el dolor en aprendizaje, sensibilizando sobre los patrones de poder y violencia presentes en la sociedad".

En este sentido, Palenciano ha asegurado que la obra "provoca risa, llanto y reflexión, interpelando a todos los espectadores sobre cómo el amor y el poder pueden afectar las relaciones" y por ello, ha puesto en valor su impacto "el impacto directo" que tiene entre muchos adolescentes que tras la representación "comparten sus impresiones y reflexionan sobre la violencia machista en sus propias vidas".

Por último, la autora de No sólo duelen los golpes se ha mostrado esperanzada en que "el teatro puede ser un poderoso vehículo de transformación social y conciencia colectiva" y en que "ojalá llegue algún día en el que el mensaje de la obra deje deje de ser necesario".