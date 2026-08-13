Nuria Moreno: "El lujo hoy en día va más allá de tener dinero, se trata de vivir experiencias y un trato muy personalizado"

Ibiza Luxury Destination celebrará el próximo miércoles 19 de agosto su encuentro anual con socios y colaboradores con el objetivo, según ha explicado en Onda Cero su presidenta Nuria Moreno, "de reforzar la cooperación entre las empresas y la promoción internacional de la isla" y "seguir difundiendo la idea de que que el concepto de turismo de excelencia ha cambiado en los últimos años ya que hoy en día se trata de vivir experiencias, de un tú a tú, y de un trato tan personalizado que es lo que hace que tu experiencia sea excelente".

Uno de los momentos destacados será la presentación del empresario Abel Matutes Prats y el chef Dabiz Muñoz como nuevos embajadores de Ibiza Luxury Destination y en este sentido la propia Nuria Moreno ha defendido que ambas figuras "pueden contribuir a proyectar la isla en el exterior" ya que son "personas muy tops que a lo largo de su trayectoria han demostrado su compromiso con la isla, con lo que se busca en Ibiza Luxury Destination y en difundir otra imagen de la isla fuera de la habitual".

Moreno también ha confirmado que este club de producto de Fomento del Turismo "agrupa principalmente a establecimientos hoteleros, aunque también forman parte empresas náuticas, de transporte, boutiques y compañías vinculadas a otros servicios" y es que "la pertenencia al club exige cumplir una serie de requisitos que se resumen en tres palabras... calidad, calidad y calidad".

Poir otro lado, la presidenta de Ibiza Luxury Destination también ha confirmado que el sello "pretende reforzar su promoción en mercados internacionales" y que tras participar en diferentes encuentros profesionales, el club prepara para septiembre la visita a Ibiza de representantes de agencias especializadas en turismo de alto poder adquisitivo destacando especialmente el crecimiento del mercado estadounidense, "sin olvidar mercados europeos tradicionales como el británico y el neerlandés, dentro de una estrategia que busca consolidar Ibiza como destino de experiencias de alto valor añadido".