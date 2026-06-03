Neus Mateu: “El objetivo es un verano seguro, con más presencia policial y más convivencia en Sant Antoni”

Neus Mateu, concejala de Seguridad Ciudadana y Primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni, ha detallado en Onda Cero como será el Plan Operativo de Seguridad Verano 2026 que estará en marcha hasta el 29 de septiembre "con más presencia policial, más videovigilancia y mas prevención para un municipio que multiplica su población en temporada alta".

Por ello, Mateu ha definido el plan como "ambicioso y necesario", destacando que este verano el municipio incorporará 10 nuevos agentes, "el mayor incremento en décadas", gracias a la financiación del Impuesto de Turismo Sostenible a través del decreto de turismo responsable y que a ello "se suma la ampliación de la Unidad de Intrusismo y Convivencia, que pasa de cuatro a ocho efectivos, y la implantación de un sistema de seguridad privada discontinua que refuerza zonas de ocio y puntos de alta afluencia".

Al mismo tiempo, la concejala ha confirmado que Sant Antoni "está culminando la instalación de 119 cámaras de videovigilancia para que se conviertan en una herramienta clave para la prevención y la respuesta rápida ante incidentes" ya que la Policía Local "atiende cada año un volumen creciente de incidencias, casi 20.000 en 2025" y ha confirmado que "pese a la falta de efectivos estatales, la coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional es muy efectiva".

Neus Mateu, a la izquierda, con el alcalde Marcos Serra y el nuevo jefe de la Policía Local, Tomás Monzó | Redacción

Por otro lado, Neus Mateu ha subrayado el trabajo de unidades como Proximidad, Medio Ambiente, Atestados o la Unidad Territorial de Playas, que patrulla en bicicleta y con motos de agua, logrando reducir de forma drástica la venta ambulante en zonas como Cala Saladeta y ha destacado la lucha contra el óxido nitroso ya que se trata de una práctica "que sigue generando problemas de salud y seguridad en el municipio".

Finalmente, la concejala de Seguridad Ciudadana ha recordado que el plan "incorpora además una estrategia de concienciación y comunicación, con campañas informativas en varios idiomas sobre ordenanzas municipales y normas básicas de convivencia, elaboradas junto al sector hotelero y el viceconsulado británico ya que informar es clave para evitar conflictos teniendo en cuenta que, desgraciadamente, muchos visitantes no saben que no se puede ir sin camiseta por la calle o que orinar en la vía pública conlleva sanción".