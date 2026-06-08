Nadal Cabot: “Ganar Futur Adlib es el cierre de una era y el comienzo de otra”

El joven diseñador mallorquín Nadal Cabot Rodríguez ha contado en Onda Cero como están siendo las horas siguientes a haberse proclamado ganador del certamen Futur Adlib Nuevas Promesas 2026 que se celebró en la plaza de detrás de la iglesia del pueblo de Santa Gertrudis como prólogo de la gran Pasarela Adlib 2026.

Cabot consiguió la victoria gracias a su colección Reconstruir(se) con la que deslumbró al jurado por su fuerza conceptual, su reinterpretación contemporánea de la estética ibicenca y su impecable ejecución técnica dentro de una edición que destacó por la gran calidad de todos los concursantes. Y en este sentido, el propio diseñador ha asegurado que su propuesta "se inspira en una figura femenina poderosa y sofisticada, vinculada a Esmilja, creadora de la moda Adlib, y en una Ibiza más introspectiva, conectada con la tierra y alejada de los estereotipos luminosos asociados al blanco, y con el objetivo de partir de la raíz y de la esencia de la isla".

Nadal Cabot, de negro, junto a otros concursantes, una de sus propuestas, la diseñadora Charo Ruiz y la consellera María Fajarnés | Redacción

Además, el joven creador ha reconocido que su vínculo con la costura nace en casa, gracias a su tía abuela, costurera de toda la vida, asegurando que ya de niño "mientras ella bordaba, yo reinterpretaba cada puntada en una libreta cuadriculada en un juego que terminó convirtiéndose en vocación" y que le lleva, según ha explicado "a trabajar por y para mi familia, haciendo todo lo que hago siempre pensando en ellos ya que jamás olvidaré que algunas de mis primeras ilustraciones fueron bordadas por mi tía abuela sobre tejido".

El premio está dotado con 2.750 euros que el propio Cabot ha asegurado que destinará íntegramente a su próxima colección, que presentará por primera vez en una futura edición de Adlib, y aunque ha confirmado "que este premio es el cierre de una era y el comienzo de otra el nuevo proyecto mantendrá una fuerte conexión con Reconstruir(se) sin descartar el poder dar el salto a pasarelas más grandes cuando todo esté terminado".