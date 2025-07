Toni Curuné: “La Penya Independent no tendrá equipo senior en Tercera RFEF este año”

El presidente de la SE Penya Independent, Toni Curuné, ha asegurado en una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera que el club de Sant Miquel no continuará teniendo un equipo senior en Tercera RFEF la próxima temporada ya que la nueva directiva que se dará a conocer estos días “al 99% no está interesada en mantener el equipo en categoría nacional”.

Al mismo tiempo Curuné ha anunciado que este grupo de personas del municipio está preparando una candidatura para asumir el control del club, lo que permitirá mantener con vida la entidad y, sobre todo, las categorías inferiores. “Es una muy buena noticia para el fútbol del municipio porque es muy importante conservar el trabajo de base, evitar que desaparezcan los equipos formativos y conseguir que el fútbol siga vivo en Sant Miquel”.

Después de una década al frente de la SE Penya Independent, Curuné también ha reiterado la necesidad de un relevo y ha defendido la decisión del nuevo grupo de centrarse en el fútbol base. “Desgraciadamente y a pesar de firmar el año pasado una temporada brillante muy cerca del ascenso, se ha demostrado que no hay estructura suficiente ni en el club ni en el pueblo de Sant Miquel para mantener un equipo en Tercera RFEF y si aún no he hecho oficial mi renuncia oficial ha sido para facilitar las gestiones de inscripción de los nuevos responsables”.

Esta renuncia a la plaza podría tener efectos directos sobre el resto de clubes de la isla, ya que el Portmany podría optar a ocupar ese lugar en la categoría.