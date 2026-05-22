Sanidad

Mónica Yern: “Las enfermeras sostienen el sistema sanitario y necesitamos cuidarlas mucho más para que se animen a venir a las Pitiusas”

La presidenta de la Junta de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Baleares (COIBA), ha analizado en Más de Uno Ibiza y Formentera cómo está esta profesión en las Pitiusas con motivo del homenaje que se hará en el Casal de Igualtat de Vila a las enfermeras que llevan más de 25 años trabajando en las Pitiusas o que se han jubilado recientemente

Manu Gon

Illes Balears |

Coincidiendo con el acto de homenaje que se hará a las enfermeras que llevan más de 25 años trabajando en las Pitiusas o que se han jubilado que se llevará a cabo en el Casal de Igualtat de Ibiza, Mónica Yern, presidenta de la Junta de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Baleares (COIBA), ha pasado por Onda Cero para analizar cómo está esta profesión en las Pitiusas.

En este sentido, Yern ha reivindicado el 12 de mayo como Día Internacional de la Enfermera como una fecha "que reconoce la labor esencial de quienes cuidan, acompañan y sostienen la salud de la población" y al mismo tiempo ha subrayado la evolución de la enfermería en las últimas décadas, "con un papel creciente en docencia, investigación y liderazgo sanitario".

Sin embargo, a pesar de las mejoras, también ha advertido de que Baleares "sigue teniendo las peores ratios enfermera por paciente del país, lo que se traduce en una sobrecarga asistencial constante" y que esto se suma también a la falta de vivienda "y que es el problema más grave al que se enfrenta el colectivo en las Pitiusas porque impide para atraer y retener enfermeras y sin estabilidad, es muy difícil fidelizar profesionales".

Además, este problema se se agrava en verano, "cuando aumenta la población y se necesitan más refuerzos para cubrir vacaciones, bajas y picos asistenciales" y por ello, Yern ha pedido decisiones valientes "que puedan ayudar a aumentar las ratios, mejorar los contratos, apostar por las especialidades y ofrecer condiciones que permitan a las enfermeras desarrollar todo su potencial sin tenerse que marchar de Baleares".

Por último, la presidenta del COIBA en las Pitiusas ha hecho un llamamiento a las enfermeras jóvenes que se plantean trabajar en las Pitiusas, asegurando que "Ibiza y Formentera son islas maravillosas, donde trabajar aquí aporta muchísimo" y por ello se ha mostrado esperanzada en que "se puedan resolver los problemas para que sea aún más atractivo venir".

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