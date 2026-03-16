Miquel Tur: "La palabra que define la situación actual de la restauración en Ibiza es incertidumbre"

La restauración vuelve a marcar el pulso del inicio de la temporada turística en Ibiza y es que con la llegada temprana de la Semana Santa a la vuelta de la esquina, algunos establecimientos han decidido adelantar su apertura mientras que otros prevén hacerlo de forma progresiva a lo largo del mes de abril.

Sin embargo, el presidente de PIMEEF Restauració, Miquel Tur, ha explicado en Onda Cero que el sector afronta el inicio de la temporada "con cautela y con incertidumbre por no saber cómo el actual contexto internacional puede acabar afectando a los negocios si se prolonga en el tiempo".

De hecho, según Tur, el aumento de los costes es una de las principales preocupaciones y en este caso ha confirmado que afectará a los restaurantes "debido a factores como el encarecimiento de la energía o el de las materias primas necesarias para su actividad", aunque también el conflicto en Oriente Medio puede influir en los mercados emisores de turistas "ya que si las familias europeas ven incrementados sus gastos, ya sea por el coste de la energía, los tipos de interés o la cesta de la compra, podrían reducir sus vacaciones, retrasarlas o incluso renunciar a viajar".

Además, a esta situación se suma otro de los grandes retos del sector en los últimos años, el de la falta de trabajadores y en este sentido, el presidente de PIMEEF Restauració ha asegurado que "muchos establecimientos tendrán dificultades para completar sus plantillas, especialmente aquellos que dependen de personal de temporada y no pueden ofrecer alojamiento" y que esto "puede obligar a algunos negocios a reducir horarios, limitar el número de mesas o incluso cerrar determinados días de la semana como ya han hecho algunos durante los últimos años para intentar poder mantener su actividad".

Por último, Tur ha puesto en valor el papel de los residentes ya que, según sus palabras, "es fundamental para muchos establecimientos, especialmente para aquellos que deciden abrir antes de la llegada masiva de turistas pudiendo empezar a trabajar antes y afrontar mejor los costes fijos".