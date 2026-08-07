Miquel Tur: "En estas Festes de Sant Bartomeu hemos puesto el foco especialmente en las familias de toda la isla de Ibiza"

Miquel Tur, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Sant Antoni, ha pasado por Onda Cero para presentar las Festes de Sant Bartomeu, que se celebrarán del 9 de agosto al 13 de septiembre con más de treinta propuestas familiares, música, tradición y un espectáculo de 200 drones como gran novedad.

En este sentido, Tur ha insistido en que "se lleva trabajando en ella alrededor de cuatro meses" y que este año la intención ha sido "poner especialmente el foco en las familias de toda la isla de Ibiza programando talleres astronómicos, actividades infantiles, propuestas culturales y espacios como el Espai Kids, además de iniciativas repartidas por diferentes puntos del municipio".

Al mismo tiempo, el programa también recupera tradiciones como la ballada en la Cova de Santa Agnès o la sardinada de las Festes de la Terra ya que, según ha confirmado el concejal de Fiestas "este año pensamos que había que darle una pequeña vuelta a todo y volver a recuperar tradiciones tan emblemáticas que no se pueden quedar en el olvido".

Dentro del amplio programa la gran novedad "será un espectáculo de 200 drones sobre la bahía, con imágenes vinculadas a la cultura y las raíces de Sant Antoni" y que según ha asegurado el propio Miquel Tur con una sonrisa "creo que va a ser algo que nadie va a poder olvidar porque va a gustar a personas de todo tipo de edades".

Por último, Tur también ha recordado que varias de las actividades se trasladarán también a lugares recién inaugurados como el nuevo Bulevar Vara de Rey o a Caló des Moro y ha insistido en la importancia de la celebración del día grande, el 24 de agosto, en honor a Sant Bartomeu, "y que además de la tradicional misa, procesión o ballada pagesa también que incluirá un tributo a Extremoduro y un espectáculo pirotécnico de Hermanos Caballer con más de 300 kilos de pólvora".