Miguel Pardo: “No queremos entrar en polémicas aunque nos han tratado como enemigos públicos desde el primer momento”

El director de Relaciones Institucionales de la naviera Trasmed, Miguel Pardo, ha denunciado este martes en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera el malestar de la compañía con el Consell Insular de Ibiza ante la entrada en vigor de la nueva normativa que regula la llegada de vehículos a la isla.

Durante la entrevista, Pardo ha afirmado que desde el primer momento las navieras han sido tratadas “como enemigas públicas”, pese a haber mostrado siempre su voluntad de colaboración. “No queremos entrar en polémicas pero nos molesta que parezcamos el problema, cuando en realidad somos parte de la solución ya que somos quienes traemos las mercancías, los vehículos, todo lo que no llega en avión”.

El representante de Trasmed ha insistido en que la comunicación oficial del Consell llegó tarde y que la ley no respetó los plazos previstos legalmente ya que el Pleno que debía acordar el cupo de vehículos se celebró el 28 de marzo, por lo que la ley no debería haberse aplicado hasta, como mínimo, el 28 de junio. “La normativa exigía que las navieras empezaran a remitir información desde el 1 de enero, pero no recibimos instrucciones claras ni sobre cómo, ni en qué formato debíamos enviarla hasta mayo”.

Y en este sentido, a pesar de no compartir el contenido de la ley, desde Trasmed han confirmado que han cumplido con todos los requerimientos del Consell, incluso adelantándose a los plazos. “Recibimos el requerimiento con un margen de 10 días. Mucho antes, ya habíamos empezado a enviar los ficheros, pese a las dificultades técnicas iniciales”.

Por otro lado, también ha confirmado Pardo que el sistema de reservas ya incorpora un banner visible desde el 26 de mayo, disponible en todos los idiomas, a pesar de no haber recibido ninguna validación ni traducción oficial por parte del Consell y en relación con las críticas por parte de la institución insular, ha lamentado que se haya optado por “airear en prensa” cuestiones que podrían haberse resuelto en privado “teniendo en cuenta que siempre hemos estado disponibles para el diálogo y hemos alcanzado acuerdos importantes como asumir el pago de la tasa de entrada en nombre de los pasajeros”