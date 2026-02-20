Marilina Serra: “La edad es experiencia y por ello nuestros mayores siempre nos pueden ayudar”

La concejala de Acción Social, Familia e Igualdad Social del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, Marilina Serra, ha participado en el programa que Más de Uno Ibiza y Formentera ha dedicado a la Gent Gran de la isla y en él ha explicad cómo el consistorio "trabaja desde hace años para que el envejecimiento activo sea una realidad en el municipio y para que ninguna persona mayor quede atrás en una etapa de la vida cada vez más larga, diversa y llena de oportunidades".

No en vano, Serra ha destacado la importancia de acompañar a la gente mayor "desde el máximo de puntos posibles", combinando actividades físicas, talleres cognitivos, informática y un servicio semanal de asesoramiento personalizado en las oficinas de Servicios Sociales.

Y en este sentido, también ha subrayado cómo los mayores del municipio "participan de forma muy activa en la vida comunitaria" y ha puesto en valor cómo los centros de mayores "se han convertido en espacios fundamentales para socializar, detectar necesidades y generar redes de apoyo para este colectivo compuesto por gente muy activa y muy sabia que, incluso, ayudan ellos mismos para identificar a personas que puedan necesitar atención adicional".

Un momento de la presentación de los nuevos trabajos para un nuevo centro de día en Sant Josep | Redacción

Por otro lado, Serra ha confirmado que el Ayuntamiento trabaja en un nuevo programa junto a Protección Civil para mejorar la detección y el acompañamiento de personas mayores en zonas dispersas del municipio y que gracias a la inversión por parte del Govern balear de más de 82 millones de euros en su plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026‑2030 Sant Josep de sa Talaia podrá contar con un nuevo centro de día de 30 plazas y dos viviendas supervisadas con 20 plazas adicionales dándose respuesta a una demanda histórica por parte de los vecinos porque además buscará anticiparse al cambio demográfico, reforzando la red pública de atención y acercando a los servicios a cada localidad de la isla dentro de la estrategia Illes en Transformació.

Finalmente, la concejala ha insistido en la importancia de "escuchar a la gente mayor y reconocer su papel como pilar social porque son nuestra base y nuestro fundamento", reivindicando "el valor de su experiencia y su capacidad para orientar a las generaciones más jóvenes" y por ello, ha aprovechado para expresar de cara al futuro que "toda la gente gran pueda estar acompañada y no sentirse sola"..