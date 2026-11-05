María Costa: "Necesitamos un compromiso de todos para poder alargar la temporada turística en Ibiza y Formentera"

María Costa, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera ha defendido en Más de Uno Ibiza y Formentera, desde la World Travel Market de Londres, la necesidad de ampliar las conexiones aéreas y mantener abiertos los establecimientos durante más meses y al mismo tiempo ha valorado positivamente la temporada turística de 2026 mostrándose "moderadamente optimista" para 2027 debido al aumento de los costes empresariales y de la incertidumbre internacional.

Costa ha asegurado que "alargar la temporada turística es uno de los principales retos del sector" y que sería realmente positivo "porque durante la primavera y el otoño permitiría mantener los hoteles abiertos más tiempo, consolidar las plantillas y ofrecer una mayor estabilidad laboral a los trabajadores", y por ello, también ha pedido "un esfuerzo conjunto de empresarios, compañías aéreas y administraciones para que pueda ser posible".

Sin embargo, también ha reconocido que uno de los principales obstáculos para la desestacionalización "es la dificultad de mantener establecimientos abiertos cuando no existe suficiente demanda ni conexiones aéreas que garanticen la llegada de visitantes" y por ello ha vuelto a incidir en la idea de que es "imprescindible coordinar la oferta turística con las compañías aéreas y de que todo el mundo sea consciente de que a Ibiza se llega fundamentalmente en avión".

En Londres, la Federación ha mantenido reuniones con operadores turísticos como TUI para analizar las perspectivas del mercado británico y en este sentido, su presidenta, ha destacado "la importancia de impulsar el turismo familiar y los eventos deportivos como herramientas para atraer visitantes fuera de julio y agosto mediante una oferta complementaria atractiva durante más meses del año" y para lo que participará en la mesa de trabajo vinculada al proyecto Family Moments, promovido por el Consell de Ibiza con el apoyo de los ayuntamientos, para reforzar la promoción de este segmento turístico.

Finalmente, respecto al balance de la temporada turística de 2026, la presidenta de la Federación Hotelera ha asegurado que los resultados han sido positivos y muy similares a los del año anterior, con pequeñas variaciones que no considera significativas, aunque, de momento, y aunque se muestra moderadamente optimista con respecto a las previsiones para 2027 también "ha reconocido que todavía es pronto para realizar una valoración definitiva".