María Cardona: “El 8M es una reivindicación para reconocer el camino recorrido y el trabajo que queda”

El municipio de Sant Joan de Labritja también se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un amplio programa de actividades que se desarrollará a lo largo del mes de marzo y que según ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, su concejala de Igualdad, María Cardona, "busca recordar el camino recorrido en la defensa de los derechos de las mujeres y poner de relieve que todavía quedan retos por alcanzar".

En este sentido, Cardona ha destacado que el 8 de marzo "no debe entenderse como una celebración, sino como una jornada de reivindicación que recuerda más de un siglo de lucha por la igualdad y por el reconocimiento de los derechos de las mujeres" y por ello, la programación arranca el 7 de marzo con una exposición dedicada a las pintoras naïf, organizada por Amparo López, y continuará el 12 de marzo con una actividad infantil en la biblioteca municipal dirigida a los más pequeños y a todas las generaciones "para que se involucren en la reflexión sobre la igualdad".

El programa seguirá el 14 de marzo con un monólogo en el salón de plenos a cargo del Grup Cultural de Labritja; el 20 de marzo se celebrará un recital de poesía con música titulado Voces femeninas, interpretado por Moni Marcel en la biblioteca municipal y finalmente todo concluirá el 24 de marzo con la proyección del documental Propias, con ellas hablan, organizada en colaboración con la Oficina de la Dona, que abordará diferentes testimonios y reflexiones sobre la situación de las mujeres.

Por otro lado, Cardona ha destacado que en un municipio amplio y con núcleos de población dispersos como Sant Joan de Labritja, "el trabajo en materia de igualdad presenta retos añadidos, por lo que desde el ayuntamiento se apuesta por organizar actividades que permitan acercar este mensaje a todos los vecinos" y, por último, ha puesto en valor el hecho de que el municipio cuente actualmente con la primera alcaldesa de su historia. Tania Marí, "en un paso importante que refleja el avance en la presencia de mujeres en la vida pública aunque sin olvidar que todavía queda camino por recorrer para lograr una representación plenamente igualitaria".