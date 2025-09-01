María Àngels Ferrer: “El Concurso Internacional de Piano de Ibiza es único porque permite conocer a jóvenes de Asia, América y Europa”

María Àngels Ferrer, organizadora del XXVI Concurso Internacional de Piano de Ibiza, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera tras la clausura de este año destacando el alto nivel de los 50 pianistas de 14 países así como la calidad artística de la gala final.

Concretamente, Ferrer ha puesto en valor la relevancia de la cantera española, ya que los dos premios juveniles y el primer premio absoluto fueron para pianistas nacionales, destacando, especialmente, Miguel Iglesias, que ganó el primer premio juvenil en 2017 y que regresó este año para conquistar la categoría absoluta, marcando un hecho inédito en la historia del concurso desde su creación en 1987.

Además, la organizadora del concurso ha incidido en la proyección internacional del certamen, que ha atraído pianistas de Asia, América y Europa, consolidando al concurso como un referente mundial y al mismo tiempo con jóvenes talentos de Corea del Sur, Japón, China y Estados Unidos, entre otros países, “lo que permite conocer de primera mano el repertorio internacional y establecer conexiones con las principales escuelas pianísticas del mundo”.

Finalmente, ha resaltado el papel de la comunidad local en el éxito del evento y en la continuidad de la tradición pianística en Ibiza, resaltando especialmente el homenaje a Vera Sikora, “una destacada pedagoga de piano que contribuyó a formar a varias generaciones de artistas locales, consolidando así la presencia de la música clásica en la isla y proyectando su influencia hacia futuras generaciones”.